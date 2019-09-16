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Governo americano

Trump: não quero guerra com ninguém, mas estamos preparados

A declaração foi feita a jornalistas sobre os ataques à petrolífera Saudi Aramco, que ocorreram no sábado, na Arábia Saudita

Publicado em 

16 set 2019 às 17:13

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 17:13

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Instagram | Arquivo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que "não quer guerra com ninguém", mas que os americanos estão preparados para isso, se necessário.
Em declarações a jornalistas sobre os ataques à petrolífera Saudi Aramco, que ocorreram no sábado, na Arábia Saudita, o republicano destacou que os bombardeios não mudam sua política contra o Irã. "As sanções não serão retiradas", disse Trump, que mais cedo já havia sugerido que o país persa poderia estar por trás dos ataques.
> EUA têm dúvidas sobre formato de acordo com Brasil, afirma chanceler
O líder da Casa Branca informou que seu secretário de Estado, Mike Pompeo, irá à Arábia Saudita para negociar a ajuda americana ao governo local. "Queremos descobrir quem foi o responsável pelo ataque", declarou.

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