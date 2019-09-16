Trump: não quero guerra com ninguém, mas estamos preparados

Em declarações a jornalistas sobre os ataques à petrolífera Saudi Aramco, que ocorreram no sábado, na Arábia Saudita, o republicano destacou que os bombardeios não mudam sua política contra o Irã. "As sanções não serão retiradas", disse Trump, que mais cedo já havia sugerido que o país persa poderia estar por trás dos ataques.