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EUA

Trump eleva o tom: 'Temos 52 alvos iranianos na mira caso nos ataquem'

Os dois países entraram em uma grave crise depois que o presidente norte-americano autorizou um ataque que acabou na morte do general Suleimani

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 10:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 10:03
De acordo com Trump, o Irã tem falado de forma ousada em alvejar certos ativos dos Estados Unidos como vingança Crédito: Arquivo/A Gazeta
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou o tom neste sábado (4) e prometeu revidar firmemente caso o Irã transforme os Estados Unidos em alvo. Segundo o presidente, os EUA já estão com 52 alvos iranianos na mira.
"Deixe isso servir como um aviso de que, se o Irã atingir qualquer americano, ou ativos americanos, temos como alvo 52 áreas no Irã (representando os 52 reféns americanos feitos pelo Irã muitos anos atrás), alguns em um nível muito alto e importantes para o Irã e a cultura dos iranianos", escreveu Trump em sua conta no Twitter.
De acordo com o líder norte-americano, esses alvos, e o país, serão atingidos com muita rapidez e força. "Os EUA não querem mais ameaças!", afirmou.

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Os dois países entraram em uma grave crise depois que Trump autorizou um ataque que acabou na morte do general Qassim Suleimani, comandante das Forças QUDS, uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã. Teerã prometeu uma "retaliação severa" à ação norte-americana.
De acordo com Trump, o Irã tem falado de forma ousada em alvejar certos ativos dos Estados Unidos como vingança "por livrarmos o mundo de seu líder terrorista". "Ele (o general) já estava atacando nossa embaixada e se preparando para ataques adicionais em outros locais. O Irã não passa de problemas há muitos anos", escreveu o presidente dos EUA. 

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