Mundo

Trump diz que teve 'conversas produtivas' com Irã e adia ameaça de ataques a usinas

Presidente americano havia dado 48 horas para Irã abrir Estreito de Ormuz, mas mudou o prazo nesta segunda-feira.

Publicado em 23 de março de 2026 às 09:34

null Crédito: EPA

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (23/3) que os EUA e o Irã tiveram "conversas muito boas e produtivas" nos últimos dois dias sobre a "resolução completa e total das nossas hostilidades" no Oriente Médio.

Em mensagem na sua plataforma social, o Truth Social, Trump disse ter instruído militares americanos a adiarem por cinco dias qualquer ataque a usinas iranianas.

Na noite de sábado (21/3), o presidente americano havia dito que, se o Estreito de Ormuz não fosse aberto "sem ameaças" em 48 horas, os EUA "aniquilariam" as usinas de energia iranianas. O Irã havia prometido reagir a qualquer eventual ataque americano com escalada de violência.

"Tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos da América e o país do Irã tiveram ao longo dos últimos dois dias conversas muito boas e produtivas a respeito de uma resolução completa e total das nossas hostilidades no Oriente Médio", escreveu Trump na nova mensagem na segunda-feira.

"Com base no teor e tom dessas conversas profundas, detalhadas e construtivas que continuarão ao longo da semana, eu instruí o departamento de Guerra a adiar todo e qualquer ataque militar contra usinas de energia do Irã e infraestrutura de energia por um período de cinco dias, sujeito ao sucesso das reuniões e discussões em andamento. Obrigado pela atenção para esse assunto! Presidente Donald J. Trump."

No lado iraniano, não houve confirmação sobre conversas entre os EUA e Teerã. A agência de notícias iraniana Fars, afiliada à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), citou uma fonte iraniana não identificada dizendo que "não há contato direto ou indireto com Trump".

A fonte afirma que, após "ouvir que nossos alvos incluiriam todas as usinas de energia do Oriente Médio, ele [Trump] recuou".

Mensagem de Trump no Truth Social Crédito: Reprodução

Logo após a mensagem de Trump, os mercados reverteram as tendências de alta do preço do petróleo e de queda das bolsas. O petróleo Brent caiu 13%, para cerca de US$ 96 o barril. Já o índice FTSE 100, da bolsa de Londres, subiu 0,5% (antes do anúncio estava em queda de 2%).

O prazo dado inicialmente por Trump iria expirar nesta segunda-feira (23/3) às 20h44 no horário de Brasília. O Irã respondeu no dia seguinte com um comunicado da Guarda Revolucionária Islâmica — uma das principais forças militares e políticas do Irã — na qual afirmou que fecharia "completamente" o Estreito de Ormuz caso os EUA atacassem a infraestrutura energética iraniana.

Na nova mensagem desta segunda-feira, Trump menciona que um eventual ataque militar americano à infraestrutura iraniana de energia seria adiado "em cinco dias".

O Estreito de Ormuz é vital para o transporte global de petróleo. O bloqueio e os ataques do Irã contra navios no Estreito — que começaram depois dos ataques dos EUA e Israel ao país — fizeram com que os preços do petróleo disparassem nas últimas semanas. Em tempos de paz, cerca de 20% das remessas mundiais de petróleo e gás natural liquefeito (GNL) passam pelo Estreito.

Conversas com Starmer

Trump vem pressionando seus aliados a ajudar nos esforços para abrir o Estreito de Ormuz. Na semana passada, ele chamou os países da aliança militar de "covardes".

Na noite de domingo, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, conversou por telefone com Trump. A ligação durou 20 minutos e foi "construtiva", segundo Downing Street.

Um porta-voz do governo britânico disse que os dois discutiram a situação no Oriente Médio e, "em particular, a necessidade de reabrir o Estreito de Ormuz para retomar o transporte marítimo global".

"Eles concordaram que a reabertura do Estreito de Ormuz era essencial para garantir a estabilidade no mercado global de energia", disse o porta-voz. Ambos "concordaram em conversar novamente em breve".

Starmer fará uma reunião com seu gabinete nesta segunda-feira para discutir a situação com seus ministros.

No domingo, Trump compartilhou um esquete satírico da recém-estreada versão britânica do programa de humor britânico Saturday Night Live (SNL) na sua rede Truth Social, no qual atores interpretando Starmer e o vice-primeiro-ministro David Lammy conversam sobre uma iminente ligação telefônica com o presidente americano.

"Ai, meu Deus, e se o Donald gritar comigo? O que eu digo, Lammy?", diz o ator que interpreta Starmer, antes de acrescentar: "Estou perdido aqui, Lammy. Como a Liz Truss [ex-premiê britânica] fazia esse trabalho parecer tão fácil?"

Trump ainda publicou uma breve mensagem em sua plataforma Truth Social durante a madrugada, escrita em letras maiúsculas: "PAZ ATRAVÉS DA FORÇA, PARA DIZER O MÍNIMO!!!"

O Departamento de Estado dos EUA emitiu um novo alerta para cidadãos americanos em todo o mundo devido às tensões no Oriente Médio.

Em comunicado divulgado no X, o departamento pede aos americanos "em todo o mundo, e especialmente no Oriente Médio, que exerçam cautela".

"Fechamentos periódicos do espaço aéreo podem causar transtornos em viagens. Instalações diplomáticas americanas, inclusive fora do Oriente Médio, têm sido alvos de ataques", afirma o comunicado. "Grupos que apoiam o Irã podem atacar outros interesses americanos no exterior ou locais associados aos EUA e/ou a cidadãos americanos em todo o mundo."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta