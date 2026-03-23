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Por que aeroportos nos EUA enfrentam caos — e o que decisão de Trump de enviar ICE tem a ver com isso

Impasse no Congresso está afetando serviços de segurança em vários aeroportos americanos. Alguns tiveram filas de até quatro horas.

Publicado em 23 de março de 2026 às 08:34

Passageiros têm formado filas enormes para seguir os procedimentos de segurança em vários aeroportos dos EUA Crédito: EPA

Nas últimas semanas, essa cena tornou-se comum em vários dos maiores aeroportos dos Estados Unidos: filas extremamente longas de passageiros tentando passar pela segurança para chegar aos portões de embarque.

Nos momentos mais críticos, alguns passageiros relataram ter passado até quatro horas nas áreas de triagem da Administração de Segurança de Transporte (TSA, na sigla em inglês) em aeroportos de Atlanta, Houston, Nova York, Denver, Nova Orleans e na região sul da Flórida.

A situação piorou, visto que a TSA sofreu uma redução significativa no número de funcionários devido à falta de verbas federais para o pagamento de salários, resultado da ausência de um acordo no Congresso para o financiamento do Departamento de Segurança Interna (DHS), que administra a TSA.

Em fevereiro, parlamentares democratas bloquearam o orçamento do DHS em protesto contra as operações contra imigrantes realizadas pelo governo Trump nos meses anteriores.

Muitos funcionários da TSA estão em greve desde então devido à falta de pagamento.

Diante do agravamento da situação, Trump disse no domingo (22/3) que enviará agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) para "ajudar" com a segurança dos terminais, algo que não faz parte das funções dos agentes e para o qual eles não têm treinamento.

O sindicato que representa os agentes do TSA criticou a medida, dizendo que seus funcionários "merecem ser pagos, e não substituídos por agentes armados e sem treinamento".

Cerca de 170 milhões de passageiros viajam neste período do ano, que é de férias de primavera nos EUA.

O aeroporto de La Guardia, em Nova York, está entre os mais afetados pela ausência de agentes da TSA Crédito: Getty Images

Centenas de agentes ausentes

A falta de um acordo para financiamento do DHS obrigou agentes da TSA a trabalharem sem salário por mais de um mês, o que provocou um aumento no número de agentes que faltam ao trabalho.

Em grandes aeroportos, como de Nova York, Atlanta e Houston, a ausência de funcionários chegou a 40%.

Mas em outros aeroportos menores, sem muitos agentes da TSA, a ausência de funcionários pode ameaçar toda a operação dos terminais nos próximos dias.

Além disso, mais de 400 funcionários se demitiram desde meados de fevereiro, quando o Congresso votou o orçamento que deixou o DHS sem financiamento, segundo a Casa Branca.

A TSA revista os passageiros e bagagens em busca de artigos perigosos. Os aeroportos vêm recomendando que passageiros cheguem para suas viagens com mais de três horas de antecedência.

Em alguns terminais, houve filas que chegaram ao lado de fora do aeroporto.

"Estas grandes filas de segurança têm sido frustrantes. Tem sido arrasador, para dizer o mínimo", afirmou a passageira Greta Colley no aeroporto de Atlanta à agência de notícias Reuters. "É exaustivo ter que acrescentar mais tempo às viagens."

O aeroporto Hartsfield-Jackson, de Atlanta, também foi muito afetado pela situação Crédito: Getty Images

Ao falar da situação dos aeroportos, Trump disse em uma mensagem no Truth Social que "na segunda-feira o ICE irá aos aeroportos para ajudar nossos maravilhosos agentes da TSA que seguem em seus postos".

Seu comentário foi feito um dia depois que o presidente criticou os democratas que não aceitaram votar em favor do orçamento para o DHS.

"Enviarei nossos brilhantes e patrióticos agentes do ICE aos aeroportos, onde eles se encarregarão da segurança como ninguém jamais viu antes", disse Trump.

No entanto, o diretor do ICE, Tom Homan, garantiu em entrevista à CNN que os seus agentes não participarão diretamente do controle de passageiros. Eles serão usados para liberar outros agentes da TSA de suas funções de segurança.

Assim, os agentes da TSA treinados para lidar com passageiros poderão "se dedicar ao controle e reduzir essas filas" nos aeroportos.

Homan disse que segue trabalhando com ambas as agências para acertar os detalhes finais, incluindo quantos agentes participarão dessa operação, e afirmou que o plano estaria pronto antes de segunda-feira.

A BBC contatou o DHS e o ICE sobre os planos, mas não recebeu resposta.

Os agentes da TSA são resposáveis por revisar as identificações dos passageiros e suas bagagens, entre outras funções Crédito: Getty Images

Rejeição ao ICE

Diante do mais recente anúncio do governo de Trump, a Federação Americana de Funcionários do Governo (AFGE), que representa os trabalhadores da TSA, rejeitou o uso de agentes do ICE nos aeroportos.

"Nossos integrantes da TSA estão ajudando a trabalhar todos os dias, sem receber salário, porque acreditam na missão de manter os passageiros em segurança", disse o presidente da entidade, Everett Kelley.

"Eles merecem ser pagos, e não serem trocados por agentes armados e sem treinamento que já demonstraram que podem ser perigosos", disse Kelley, em comunicado.

Já o líder da minoria na Câmara dos Representantes, o democrata Hakeem Jeffries, disse à CNN que o uso de agentes do ICE "é a última coisa que o povo americano precisa".

null Crédito: Getty Images

"Se trata de pessoas que, em grande parte, não têm treinamento para sequer desempenhar as funções que exercem atualmente, muito menos para serem alocadas em situações de contato próximo e altamente sensíveis em aeroportos por todo o país", disse Jeffries.

Os democratas exigiram reformas do ICE depois que agentes federais causaram a morte de Alex Pretti e Renee Good, moradores de Minneapolis que protestavam contra a política de imigração do governo Trump em janeiro.

Os democratas pediram que o DHS proíba os agentes do ICE de cobrirem seus rostos. E pedem também que os agentes se identifiquem claramente ao realizar operações contra imigrantes e que se dificulte as normas para obtenção de ordens judiciais contra imigrantes.

Mas os congressistas ainda não chegaram a um acordo sobre o impasse. Um projeto de lei que financiaria o DHS e os salários dos agentes da TSA nos aeroportos não avançou no Senado na sexta-feira.

Com informação de Grace Eliza Goodwin e Tom Bennet, da BBC News.

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