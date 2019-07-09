Trump diz que Reino Unido e May fizeram uma 'bagunça' com o Brexit

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, criou uma "bagunça" no Brexit, mas celebrou como "boa notícia" que haverá em breve um novo chefe de governo britânico.

O americano também criticou o embaixador do Reino Unido em Washington, Kim Darroch, dizendo que não lidará mais com ele. "Venho sendo muito crítico sobre a forma como o Reino Unido e a primeira-ministra Theresa May lidaram com o Brexit", escreveu em sua conta no Twitter. "Falei a ela como deveria ter sido feito, mas ela decidiu ir por outro caminho."