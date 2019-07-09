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Declaração

Trump diz que Reino Unido e May fizeram uma 'bagunça' com o Brexit

O americano também criticou o embaixador do Reino Unido em Washington, Kim Darroch, dizendo que não lidará mais com ele

Publicado em 

08 jul 2019 às 21:48

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 21:48

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Instagram | Arquivo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, criou uma "bagunça" no Brexit, mas celebrou como "boa notícia" que haverá em breve um novo chefe de governo britânico.
O americano também criticou o embaixador do Reino Unido em Washington, Kim Darroch, dizendo que não lidará mais com ele. "Venho sendo muito crítico sobre a forma como o Reino Unido e a primeira-ministra Theresa May lidaram com o Brexit", escreveu em sua conta no Twitter. "Falei a ela como deveria ter sido feito, mas ela decidiu ir por outro caminho."
Trump encerrou a última de duas publicações sequenciais com mais uma provocação: "Enquanto eu desfrutei inteiramente a magnífica visita de Estado mês passado, foi com a Rainha que fiquei mais impressionado!"
> Trump culpa teleprompter por erro em discurso do Dia da Independência

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