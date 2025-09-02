Mundo

Trump diz que militares dos EUA atacaram barco que partiu da Venezuela transportando drogas

Presidente americano declarou que embarcação com entorpecentes foi interceptada pelas forças armadaas dos EUA e secretário de Estado disse que ataque foi 'letal'

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 17:25

null Crédito: EPA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na terça-feira (2/9) que seus militares atacaram um barco que teria partido da Venezuela levando drogas.

Em pronunciamento, Trump disse que a ação ocorreu no Mar do Caribe e que a embarcação levava "muitas drogas" e que mais informações ainda seriam reveladas sobre a ação.

O presidente declarou que o país continua recebendo muitos carregamentos de drogas e "muitos deles vêm da Venezuela".

"Temos muitas drogas entrando em nosso país e chegando há muito tempo. E elas vinham da Venezuela e estavam vindo muito da Venezuela. Muitas coisas estão saindo da Venezuela", disse Trump.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, repetiu a afirmação no X (antigo Twitter) e disse que foi um "ataque letal".

"O presidente dos Estados Unidos acabou de anunciar há pouco que hoje as Forças Armadas dos EUA realizaram um ataque letal no sul do Caribe contra uma embarcação de drogas que havia partido da Venezuela e estava sendo operada por uma organização designada como narcoterrorista", escreveu Rubio na rede social.

Rubio afirmou que ataque foi 'letal' Crédito: EPA

As declarações de Trump e Rubio ocorrem em meio a uma escalada de tensões entre Estados Unidos e Venezuela.

Em 19 de agosto, veio à público a informação de que uma esquadra de navios militares americanos havia sido despachada para o sul do Caribe, para perto da costa da Venezuela, transportando estimados 4,5 mil soldados americanos, sendo a metade deles fuzileiros navais. E mais navios foram enviados na semana seguinte.

A Casa Branca alega que a operação tem como objetivo combater o tráfico de drogas. Trump considera a imigração e a entrada de drogas pela fronteira dos Estados Unidos como ameaças à segurança nacional americana.

"Ele [Trump] está preparado para usar todos os elementos da força americana para impedir que drogas entrem no nosso país e para levar os responsáveis à Justiça", declarou Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca.

Já o presidente venezuelano Nicolás Maduro disse que o combate ao narcotráfico é um "falso pretexto para impor políticas intervencionistas na América Latina e no Caribe".

"A causa que nós defendemos é muito grande, então uma mudança de regime não é apenas ilegal, mas também imoral. E eles não vão conseguir colonizar ou escravizar a Venezuela, a América do Sul ou a nossa América. E, se um dia eles tentarem tocar na Venezuela, toda a América vai se levantar por nós", disse Maduro.

Maduro também anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos pra defender a soberania do país e convocou civis pra se alistarem na chamada Milícia Bolivariana, um ramo das Forças Armadas da Venezuela formado por civis voluntários.

Nos últimos dias, milhares de venezuelanos fizeram filas em Caracas pra se alistar.

'Eles não vão conseguir colonizar ou escravizar a Venezuela', disse Maduro Crédito: Getty Images

Conflito de longa data

Os Estados Unidos são um adversário de longa data do regime venezuelano, mas essa rivalidade tem se intensificado sob Donald Trump.

Ainda no primeiro mandato de Trump, Nicolás Maduro e aliados foram indiciados nos Estados Unidos por terrorismo, corrupção e tráfico de drogas.

Naquela época, também foram despachados navios de guerra americanos pra ações de combate ao narcotráfico nas águas do Caribe. Trump chegou a falar em usar a força militar contra a Venezuela, embora isso não tenha se concretizado.

Agora, além do ataque à embarcação venezuelana no Mar do Caribe, os Estados Unidos voltaram a intensificar a retórica contra Maduro, não só aumentando a recompensa pela prisão do presidente venezuelano, como anunciando o congelamento de centenas de milhões de dólares em supostos bens dele.

"O Departamento de Justiça reteve mais de US$ 700 milhões de ativos ligados a Maduro, incluindo dois jatinhos privados, nove veículos e mais (...) Ele é um dos maiores narcotraficantes do mundo e uma ameaça a nossa segurança nacional", declarou Pam Bondi, procuradora-geral dos EUA, ao anunciar as novas sanções contra Maduro.

O presidente venezuelano rejeita a acusação de que tem ligações com cartéis de drogas.

Ao mesmo tempo, o governo dele é bastante questionado pela comunidade internacional por suspeitas de fraude na eleição presidencial venezuelana de 2024.

Maduro nega qualquer fraude, mas nunca apresentou as atas oficiais das urnas que foram requisitadas pelo Brasil e por outros líderes globais.

