Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump diz que EUA fizeram progresso nas negociações com a China
Acordo

Trump diz que EUA fizeram progresso nas negociações com a China

Os comentários do presidente foram opostos aos feitos pelo diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow

Publicado em 02 de Novembro de 2018 às 20:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2018 às 20:01
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (02) que as negociações comerciais entre Washington e Pequim estão progredindo e disse esperar um grande acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo que seja "correto" para os EUA. "Conversas com a China estão indo bem. Estamos muito perto de alcançar 'alguma coisa' com a China", afirmou Trump na saída de Washington para um comício em Huntington, Virgínia Ocidental.
Os comentários do presidente foram opostos aos feitos pelo diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow. Mais cedo, o conselheiro de Trump concedeu entrevista à rede de TV americana CNBC, onde refutou relatos de que o presidente havia solicitado a redação de um acordo comercial sino-americano antes de uma reunião com o presidente da China, Xi Jinping, no G-20, em Buenos Aires. Kudlow confirmou que uma reunião entre Trump e Xi aconteceria.
Ainda em sua breve fala, Trump fez comentários positivos sobre o relatório de empregos (payroll) divulgado na manhã desta sexta-feira. Para o líder republicano, o documento trouxe um aumento de salários que foi "perfeitamente incrível" em outubro à medida que o salário médio por hora dos trabalhadores americanos cresceu 3,1% na comparação anual do mês passado. Ele também exaltou os números referentes à criação de empregos e disse que, com a taxa de desemprego em 3,7%, os EUA precisam de mais trabalhadores vindos de fora do país.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados