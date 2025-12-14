Atentado

Trump corrige fala e diz que polícia ainda busca suspeito por tiroteio

Homem vestia roupas escuras e foi visto pela última vez saindo do prédio de Engenharia da Universidade Brown, em Providence, no Estado de Rhode Island

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 10:46

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma correção de sua fala, na afirmava que o suspeito pelo tiroteio na Universidade Brown, em Providence, no Estado de Rhode Island, estava sob custódia. "A polícia da Universidade Brown reverteu a declaração anterior - o suspeito NÃO está sob custódia", corrigiu no Truth Social.

O suspeito é um homem que vestia roupas escuras e foi visto pela última vez saindo do prédio de Engenharia da universidade, afirmou o vice-chefe de polícia de Providence, Timothy OHara.

O prefeito de Providence, Brett Smiley, disse que uma ordem de abrigo no local está em vigor para a área e incentivou as pessoas que vivem perto do câmpus a permanecerem dentro de casa e não retornarem até a suspensão da medida. "Temos todos os recursos disponíveis" para encontrar o suspeito, disse Smiley.

O prefeito se negou a informar se as vítimas do ataque eram estudantes da Brown ou não. Ao menos duas pessoas morreram e oito ficaram feridas.

