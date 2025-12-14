Home
Trump corrige fala e diz que polícia ainda busca suspeito por tiroteio

Homem vestia roupas escuras e foi visto pela última vez saindo do prédio de Engenharia da Universidade Brown, em Providence, no Estado de Rhode Island

Anna Scabello com informações da Associated Press

Estadão Conteúdo

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 10:46

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma correção de sua fala, na afirmava que o suspeito pelo tiroteio na Universidade Brown, em Providence, no Estado de Rhode Island, estava sob custódia. "A polícia da Universidade Brown reverteu a declaração anterior - o suspeito NÃO está sob custódia", corrigiu no Truth Social.

Trump corrige fala e diz que polícia ainda busca suspeito por tiroteio

O suspeito é um homem que vestia roupas escuras e foi visto pela última vez saindo do prédio de Engenharia da universidade, afirmou o vice-chefe de polícia de Providence, Timothy OHara.

O prefeito de Providence, Brett Smiley, disse que uma ordem de abrigo no local está em vigor para a área e incentivou as pessoas que vivem perto do câmpus a permanecerem dentro de casa e não retornarem até a suspensão da medida. "Temos todos os recursos disponíveis" para encontrar o suspeito, disse Smiley.

O prefeito se negou a informar se as vítimas do ataque eram estudantes da Brown ou não. Ao menos duas pessoas morreram e oito ficaram feridas.

U.S. President Donald Trump speaks about the U.S. government shutdown.
U.S. President Donald Trump speaks about the U.S. government shutdown. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque

