Tiroteio em praia deixa 10 mortos na Austrália durante festival judaico

Polícia local informou que 11 pessoas ficaram feridas durante o ataque; no momento dos disparos ocorria na praia um evento que começou ao pôr do sol

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 10:37

Dez pessoas morreram e 11 ficaram feridas neste domingo (14) em um tiroteio na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, informou a polícia. Um dos atiradores está entre os mortos e o segundo suspeito foi ferido e está em estado crítico.

No momento dos disparos ocorria na praia um festival judaico que começou ao pôr do sol. A informação foi confirmada por Alex Ryvchin, co-diretor executivo do Conselho Executivo da Comunidade Judaica Australiana, em entrevista à "Sky News". Ele também disse que seu assessor de imprensa foi ferido no ataque.

Motivo do tiroteio ainda era desconhecido. "A operação policial está em andamento e continuamos a pedir às pessoas que evitem a área", afirmou a polícia de Nova Gales do Sul em uma publicação no X.

As emissoras de televisão Sky e ABC exibiram imagens mostrando pessoas caídas no chão. "Vi pelo menos 10 pessoas no chão e sangue por toda parte", disse Harry Wilson, 30, morador que testemunhou o tiroteio, em entrevista ao "Sydney Morning Herald".

Serviços de emergência foram acionados para Campbell Parade às 18h45 (domingo, 14 de dezembro de 2025). Campbell Parade é a principal rua que margeia a avenida. A emergência foi acionada em resposta a relatos de disparos. Bondi é considerada uma das praias mais famosas do mundo. O local costuma ficar repleto de moradores e turistas, especialmente nas noites quentes de fim de semana.

O ataque ocorreu 11 anos depois de um atirador ter feito 18 pessoas reféns no Lindt Cafe, em Sydney. Dois reféns e o atirador foram mortos após um impasse de 16 horas.

Primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese classificou o incidente como "chocante e angustiante". Ele ressaltou que "equipes de emergência estão no local trabalhando para salvar vidas".

Presidente israelense Isaac Herzog disse que judeus que foram acender a primeira vela do feriado de Hanukkah foram atacados por "terroristas vis". A Austrália tem sofrido uma série de ataques antissemitas contra sinagogas, prédios e carros desde o início da guerra de Israel em Gaza, em outubro de 2023.

