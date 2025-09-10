O que se sabe de atentado contra ativista aliado de Trump

Mundo

Donald Trump e o vice-presidente J.D. Vance pediram que as pessoas rezem pela vida de Kirk

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 16:33

O ativista conservador Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump, sofreu um atentado nesta quarta-feira (10/9) durante um evento nos Estados Unidos.

Um tiro foi disparado contra Kirk na universidade de Utah Valley, em Orem, Utah, onde ele participava de um evento. A polícia do campus confirmou a ocorrência.

A universidade divulgou um comunicado afirmando que o atirador foi detido e que "um único tiro foi disparado no campus contra um palestrante visitante".

O campus foi fechado e o FBI (a polícia federal americana) está se dirigindo ao local.

O ativista é conhecido por conduzir debates ao ar livre em universidades dos EUA. Ele lidera o grupo de estudante conservadores Turning Point USA tem um podcast, além de milhões de seguidores nas redes sociais.

Trump e o vice-presidente J.D. Vance pediram que as pessoas rezem pela vida de Kirk.

"Devemos todos rezar por Charlie Kirk, que foi baleado", escreveu o presidente na sua rede social, a Truth Social.

"Um cara incrível, dos pés à cabeça. QUE DEUS O ABENÇOE!"

O repórter da BBC News Bernd Debusmann Jr. estava na Casa Branca quando a notícia começou a circular e relata que o clima ali foi de choque.

"Eu fiquei sabendo que o atentado havia ocorrido quando uma jovem funcionária ofegante exclamou 'meu Deus, Charlie Kirk foi baleado', enquanto eu estava do lado de fora do escritório de um funcionário de alto escalão da Casa Branca. Isso provocou ainda mais exclamações de outros funcionários da Casa Branca que estavam por perto", conta Bernd Debusmann Jr.

*Mais informações em breve

