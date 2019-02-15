Trump anuncia declaração nacional para construir muro

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Instagram

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai declarar “emergência nacional” para financiar o muro na fronteira com o México nesta sexta-feira (16). Em entrevista coletiva concedida no jardim da Casa Branca, ele disse que assinaria a declaração ao "voltar ao Salão Oval".

O norte-americano lembrou que o muro foi uma promessa de campanha. Mas que a determinação é motivada pela “necessidade” de conter a insegurança na região fronteiriça. “Temos grande quantidade de drogas entrando no nosso país e muito vindo pela fronteira sul”, ressaltou.

Trump elogiou a atuação dos militares na região fronteiriça. “Conseguimos desmantelar duas caravanas que estavam entrando no país”, disse. Segundo ele, os militares trabalham intensamente para impedir a entrada de imigrantes ilegais.“[A declaração de emergência nacional] já foi assinada muitas vezes antes e deu aos presidentes o poder. [Eles] assinaram em casos bem menos importantes. Estamos falando de uma invasão do nosso país com drogas, tráfico humano e com todo tipo de criminosos e gangues”, disse.

No pronunciamento, Trump afirmou que sabe que a medida será alvo de reações e disputada na Justiça, inclusive na Suprema Corte. No entanto, ele disse que está convencido que espera ganhar as ações.

O presidente dos EUA, Donald Trump, declara uma emergência nacional na fronteira dos EUA com o México durante as observações sobre segurança de fronteira no Jardim das Rosas, na Casa Branca, em Washington, EUA, 15 de fevereiro de 2019.

O presidente dos EUA, Donald Trump, declara uma emergência nacional na fronteira dos EUA com o México durante as observações sobre segurança de fronteira no Jardim das Rosas, na Casa Branca, em Washington, EUA, 15 de fevereiro de 2019. - Reuters/Carlos Barria/Direitos Reservados

CUSTOS

Nesta quinta-feira (14) o Congresso norte-americano aprovou a proposta de orçamento, impedindo uma nova paralisação no país. Trump queria incluir cerca de US$ 2 bilhões para a construção do muro. Porém, há divergências políticas em torno da construção.

Segundo Trump, há muros como o que ele quer construir em El Paso, no Texas, e que funcionam. “Muros funcionam 100%”, destacou. Segundo ele, este é apenas um exemplo. “Todo mundo sabe que esses muro funcionam.”

De acordo com o norte-americano, gostaria de ver "uma grande reforma da imigração, não apenas um muro".

VÍTIMAS

Trump fez a declaração na presença da imprensa e de grupos de famílias de vítimas de imigrantes, segundo ele, ilegais. Ele citou nominalmente uma senhora que perdeu a filha e outra que o marido foi assassinado.