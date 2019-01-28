Home
Tornado deixa 3 mortos e mais de 160 feridos em Cuba

Pelas redes sociais, cidadãos compartilhavam imagens de ruas inundadas, de veículos revirados e lançados contra muros, ou atingidos por postes. Tudo isso em meio à penumbra