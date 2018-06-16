Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Táxi avança contra multidão em Moscou, diz agência de notícias russa
Acidente

Táxi avança contra multidão em Moscou, diz agência de notícias russa

Nenhum dos feridos está em estado grave, porém uma mulher teve ferimentos sérios

Publicado em 16 de Junho de 2018 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2018 às 20:30
Táxi perdeu o controle e atingiu as pessoas Crédito: Center for Organization of Road Traffic of the Government of Moscow
Um táxi avançou contra uma multidão de pessoas no centro de Moscou neste sábado, ferindo ao menos oito. Segundo a agência de notícias Reuters, a polícia da capital russa disse que o motorista provavelmente perdeu controle do veículo. De acordo com a agência de notícias russa RIA, que citou autoridades em Moscou, não houve mortos no incidente. Autoridades de trânsito da capital russa disseram que o taxista já havia sido preso e que ele disse que o incidente não foi intencional.
Ainda de acordo com a Reuters, citando a agência de notícias Interfax, mexicanos estariam entre os feridos do incidente. Nenhum dos feridos está em estado grave, porém uma mulher teve ferimentos sérios. Segundo o Centro de Organização do Trânsito Rodoviário do Governo de Moscou, a carteira de motorista do taxista é válida até outubro de 2022 e ele não estava credenciado para atuar na Copa.
Mais cedo, a capital foi palco de uma das quatro partidas da Copa do Mundo deste sábado. Argentina e Islândia empataram em 1 x 1 no estádio do Spartak.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Silva
Justiça mantém indenização de R$ 20 mil a Silva por show cancelado no ES
PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre
Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados