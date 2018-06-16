Táxi avança contra multidão em Moscou, diz agência de notícias russa

Táxi perdeu o controle e atingiu as pessoas Crédito: Center for Organization of Road Traffic of the Government of Moscow

Um táxi avançou contra uma multidão de pessoas no centro de Moscou neste sábado, ferindo ao menos oito. Segundo a agência de notícias Reuters, a polícia da capital russa disse que o motorista provavelmente perdeu controle do veículo. De acordo com a agência de notícias russa RIA, que citou autoridades em Moscou, não houve mortos no incidente. Autoridades de trânsito da capital russa disseram que o taxista já havia sido preso e que ele disse que o incidente não foi intencional.

Ainda de acordo com a Reuters, citando a agência de notícias Interfax, mexicanos estariam entre os feridos do incidente. Nenhum dos feridos está em estado grave, porém uma mulher teve ferimentos sérios. Segundo o Centro de Organização do Trânsito Rodoviário do Governo de Moscou, a carteira de motorista do taxista é válida até outubro de 2022 e ele não estava credenciado para atuar na Copa.