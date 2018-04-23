Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Tarifa de US$ 100 bi à China pode afetar Apple e Walmart
Guerra comercial

Tarifa de US$ 100 bi à China pode afetar Apple e Walmart

Para conseguir atingir o número, presidente terá que taxar bens de consumo

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 11:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 11:45
Donald Trump, presidente dos EUA Crédito: Mario Tama | Getty Images
Consumidores americanos podem estar prestes a sentir os efeitos da guerra comercial entre Estados Unidos e China, com a divulgação, nos próximos dias, de uma nova lista de produto chineses a serem taxados.
O objetivo do presidente americano, Donald Trump, é chegar a uma taxa extra de US$ 100 bilhões em impostos a produtos chineses. Para isso, análise da Reuters mostra que Trump terá que ter impor tarifas a celulares, computadores, brinquedos, roupas, calçados, móveis e outros bens de consumo  o que provocará aumento de preços aos grandes varejistas norte-americanos, incluindo nomes como Walmart e Apple.
 Não há como evitar produtos de consumo quando você está pensando em chegar a US$ 100 bilhões em importações vindas da China  disse Hun Quach, vice-presidente de comércio internacional da Retail Industry Leaders Association, que representa os varejistas norte-americanos.
Algumas empresas irão absorver alguns dos custos e outras outras poderão transferir sua produção na China para outros países. Mesmo assim, os efeitos serão claramente sentidos pelos consumidores, já que mesmo países aliados, como Coréia do Sul, Japão e Taiwan também sofrerão com a medida. Isso porque eles fornecem peças de celulares para empresas como a Apple, por exemplo, além de monitores, câmeras e scanners de impressão digital.
 Você acaba dando um tiro no próprio pé e prejudicando seus aliados para, talvez, atingir um pouco a China  diz Chad Bown, pesquisador do Peterson Institute for International Economics.
A primeira rodada de tarifas de importação de Trump deixou de fora, intencionalmente, a maioria dos produtos eletrônicos. Mas, dos US$ 506 bilhões das importações norte-americanas da China no ano passado, será difícil encontrar outros US$ 100 bilhões sem prejudicar os compradores americanos.
A produção em pequena escala e uma grande variedade de produtos vendidos em lojas de cadeias dos EUA, como a Walmart, também sofrerão as consequências da taxa a roupas, alimentos para animais de estimação e acessórios de iluminação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades
Imagem de destaque
Como Oscar Schmidt liderou a conquista do Brasil contra os EUA no Pan de 1987: 'O dia em que nosso time esqueceu da palavra impossível'
Imagem de destaque
A cirurgia que marcou a história dos procedimentos cardíacos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados