Sul-coreano Kim Jong-yang supera russo e é eleito presidente da Interpol

Kim Jong-yang já era presidente temporário da Interpol desde a súbita "demissão" de seu antecessor, Meng Hongwei, acusado de corrupção na China.
Os delegados da Interpol, reunidos desde domingo em Dubai, escolheram na assembleia geral o sul-coreano, que contava com o apoio dos Estados Unidos. Na semana passada, o jornal britânico The Times informou, com base em fontes britânicas, que Prokopchuk era o favorito.
Apesar do posto de presidente da Interpol ser considerado um cargo essencialmente honorário, a candidatura do general russo de 56 anos havia desagradado os críticos de Moscou, que temiam que a organização se transformasse em um instrumento de influência do Kremlin.
Estimulamos todas as nações e organizações que integram a Interpol e respeitam o estado de direito a escolher um chefe íntegro. Pensamos que será o caso do senhor Kim
Quatro senadores americanos pediram em uma carta aberta aos 192 membros da Interpol que rejeitassem a candidatura de Prokopchuk. "Os acontecimentos recentes demonstraram que o governo russo abusava dos processos da Interpol para perseguir os opositores políticos", escreveu no Twitter o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança americano, Garrett Marquis.