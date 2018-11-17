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Ara San Juan

Submarino argentino é encontrado um ano após desaparecimento

Marinha confirmou que embarcação foi detectada a 800 metros de profundidade na região da Patagônia

Publicado em 17 de Novembro de 2018 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2018 às 12:03
Imagem não datada fornecida pela Marinha da Argentina mostra o submarino ARA San Juan perto de em Buenos Aires Crédito: Argentina Navy
A Marinha da Argentina confirmou em anúncio pelo Twitter neste sábado (17), que pesquisadores encontraram o submarino ARA San Juan, que desapareceu há um ano com 44 tripulantes a bordo nas águas do Oceano Atlântico. A embarcação foi detectada a 800 metros de profundidade na Península Valdés, na Patagônia argentina.
De acordo com o anúncio, a confirmação foi realizada por um veículo operado por controle remoto da companhia norte-americana Ocean Infinity, contratada para auxiliar nas buscas. A empresa receberá US$ 7,5 milhões pelo achado.
> TV revela última mensagem do submarino antes de desaparecer
O submarino desapareceu no dia 15 de novembro de 2017, quando realizava o percurso entre Ushuaia, no extremo sul da Argentina, e sua base em Mar del Plata.
No último contato com a embarcação, a cerca de 400 quilômetros da costa do país, a tripulação relatou avarias causadas por uma entrada de água pelo sistema de ventilação, que provocou um curto-circuito e um princípio de incêndio nas baterias. Horas depois, uma explosão foi detectada pela Marinha.
> Auditoria detecta irregularidades na compra de baterias de submarino 
O navio Seabed Constructor da Ocean Infinity, companhia responsável pelas buscas sem sucesso do avião da Malaysia Airlines desparecido em 2014, iniciou as buscas pelo ARA San Juan no dia 7 de setembro.
O anúncio da descoberta do submarino acontece apenas dois dias depois de as famílias dos tripulantes realizarem um evento em homenagem ao aniversário de um ano do desparecimento. 

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