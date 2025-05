Mundo

'Sobrecarga emocional': a resposta da Rússia a Trump depois que o presidente dos EUA chamou Putin de 'louco'

Moscou respondeu diplomaticamente as críticas de Donald Trump contra Putin e culpou Ucrânia de provocar ataques aéreos

O governo da Rússia respondeu aos comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chamou Vladimir Putin de "completamente louco" " por continuar os ataques contra a Ucrânia . >

"O que diabos aconteceu com ele? Está matando um monte de gente", disse Trump , no domingo (25/05), a um grupo de jornalistas em Nova Jersey. Logo depois, nas redes sociais, ele classificou Putin como "completamente louco". >

Trump deixou claro que sua paciência com o líder russo estava acabando ao declarar que "sempre tive uma boa relação com Vladimir Putin , mas algo aconteceu". >

No entanto, o Kremlin tomou uma postura mais diplomática durante uma coletiva de imprensa, segundo o editor de assuntos russos da BBC em Moscou, Steve Rosenberg. >

Por meio do porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, o governo russo agradeceu a Trump pelo seu trabalho em fomentar as negociações com a Ucrânia, e declarou que há uma "sobrecarga emocional de todos os envolvidos".>