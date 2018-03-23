Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Senhora de 87 anos faz verdadeiras obras de arte no Paint
Conquistou a internet

Senhora de 87 anos faz verdadeiras obras de arte no Paint

Concha García Zaera mora na Espanha e conquistou a internet com suas pinturas cheias de detalhes e técnicas artísticas

Publicado em 23 de Março de 2018 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 12:09
Concha García Zaera costuma se inspirar em imagens que já viu para fazer suas obras no Paint, ricas em detalhes Crédito: Instagram/conchagzaera
Se você acha que, hoje em dia, o Paint serve apenas para salvar os prints de tela do computador, saiba que tem gente fazendo verdadeiras obras de arte com essa ferramenta. É o caso de Concha García Zaera, uma mulher de 87 anos que mora em Valencia, na Espanha.
"Sou uma senhora de 87 anos. Gosto de pintar com o programa Paint. E, principalmente, estar com minha família e com minhas amigas", descreve-se em seu perfil no Instagram, que tem mais de 140 mil seguidores.
Cores, perspectiva, profundidade, sombras, detalhes. Cada pintura de Concha é de impressionar, ainda mais para quem costumava fazer desenhos abstratos nas horas vagas ou tenta reproduzir algum desenho animado.
Mas, para a valenciana, é tudo muito normal e simples. "É só uma questão de paciência e tempo", disse em entrevista ao jornal El Mundo. Com apenas 17 obras publicadas, a mais antiga de outubro de 2017, ela conquistou os internautas com o talento e simpatia.
Início. A história de Concha com as artes vem antes do Paint, com o qual ela começou a trabalhar há 12 anos. "Meu marido ficou doente e eu que cuidava dele, então não podia sair muito", conta.
Ela teve de deixar as aulas de pintura em um centro para a terceira idade, e a tinta a oleo, especialidade dela, tinha um cheiro muito forte para usar em casa. Assim, os filhos a presentearam com um computador.
A senhora explica que leva cerca de três dias para terminar uma paisagem, que faz pouco a pouco. "Hoje pinto uma casinha, amanhã acrescento uma montanha."
Ela reconhe, porém, que "não tem imaginação alguma" e se inspira nos cartões postais que o marido enviava para ela ou em desenhos que vê em algum lugar. "Não é difícil", garante, embora diga que é trabalhoso.
Apesar de lidar bem com todas as redes sociais, Concha ficou surpresa com a repercussão. "De repente, começaram a chegar mensagens, mais notificações, e eu não sabia o que estava acontecendo. Chamei meu neto e disse: 'Daniel, o que está acontecendo aqui? Ficou louco [o celular], juro que não toquei em nada!'", contou entre risos.
A neta de Concha sugeriu que ela fizesse uma exposição com as pinturas, mas a senhora não quer. "Não dou valor [às obras]", diz. E assim, ela continua desenhando e colorindo, pixel a pixel, cada uma de suas paisagens.
Veja mais obras de Concha abaixo:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados