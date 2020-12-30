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Medida

Senado da Argentina aprova legalização do aborto até 14ª semana de gestação

A medida foi aprovada no Senado por 38 votos a 29, após 12 horas de debate de acordo com a imprensa local

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 10:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 10:14
Protestos aconteciam enquanto o Senado debatia o projeto de lei sobre aborto em Buenos Aires
Protestos aconteciam enquanto o Senado debatia o projeto de lei sobre aborto em Buenos Aires Crédito: Reuters/Folhapress
O Senado da Argentina aprovou, na madrugada desta quarta-feira (30), a legalização do aborto até a 14ª semana de gestação. Já confirmada na Câmara dos Deputados do país, a medida foi aprovada no Senado por 38 votos a 29, após 12 horas de debate de acordo com a imprensa local, confirmando uma das promessas de campanha do presidente Alberto Fernández.
Pela norma aprovada, segundo a agência oficial Télam, profissionais que não concordem com a prática podem invocar objeção de consciência para não se envolver ela.

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