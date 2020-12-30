Senado da Argentina aprova legalização do aborto até 14ª semana de gestação

O Senado da Argentina aprovou, na madrugada desta quarta-feira (30), a legalização do aborto até a 14ª semana de gestação. Já confirmada na Câmara dos Deputados do país, a medida foi aprovada no Senado por 38 votos a 29, após 12 horas de debate de acordo com a imprensa local, confirmando uma das promessas de campanha do presidente Alberto Fernández.