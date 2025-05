Mundo

Rússia lança maior ataque aéreo contra Ucrânia desde início da guerra

Segundo as autoridades ucranianas, 14 pessoas foram mortas no país e 22 locais foram atingidos.

A Rússia intensificou seus ataques à Ucrânia , com o maior número de drones e mísseis lançados em uma única noite desde o início da guerra. >

Pelo menos 14 pessoas, incluindo três crianças, foram mortas e dezenas ficaram feridas nos ataques generalizados, disseram as autoridades locais.>

A Força Aérea da Ucrânia disse que desde as 20:40 do sábado (24) do horário local (13h40 de Brasília), a Rússia realizou ataques usando 367 mísseis de vários tipos, veículos aéreos não tripulados (UAVs) e drones.>