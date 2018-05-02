Rússia inaugura usina nuclear marítima e ativistas criticam

Usina nuclear - Ilustração Crédito: Reprodução/Pixabay

Se uma companhia estatal russa conseguir atingir seus objetivos, algumas regiões remotas do mundo verão em breve gigantescos reatores nucleares flutuantes bombeando energia para cidades portuárias e plataformas de perfuração de petróleo.

O reator em questão é chamado de Akademic Lomonosov. Assim que a barcaça for conectada à rede elétrica na cidade de Pevek em 2019, se tornará o reator nuclear localizado mais ao norte no mundo, capaz de produzir energia para uma cidade de 100 mil pessoas.

Para a Rosatom, estatal russa de energia nuclear, a estrutura conta com uma grande margem de segurança que é resistente a tsunamis e desastres naturais. Mas para grupos ambientais, o projeto tem outro nome: Titanic Nuclear ou até mesmo Chernobyl Flutuante.

Críticos argumentam que a pior coisa que se pode fazer com um reator nuclear é expô-lo a altas ondas do mar e fortes ventos do Oceano Ártico. Jan Haverkamp, especialista do Greenpeace em questões nucleares, qualificou o projeto como uma ameaça chocante e óbvia a um meio ambiente frágil.

Lomonosov, batizado em homenagem a um cientista e poeta russo do século 18, foi retirado do estaleiro de São Petersburgo no sábado 28 após sua jornada sinuosa de um ano, informou a agência de notícias Associated Press.

A planta de energia flutuante incorporou todas as melhores qualidades das plantas nucleares tradicionais, disse Vitaly Trunev, líder da Rosenergoatom, uma estação de energia nuclear subsidiária da Rosatom, durante o lançamento. Está protegida contra todos os tipos de perigos naturais e técnicos.

Algumas pessoas são céticas quanto ao assunto, incluindo as 11 mil que assinaram uma petição na esperança de acabar com os planos de lançamento da estrutura.

O reator flutuante deve ficar ancorado na Península de Kamchatka, noroeste da Rússia. Em 2019, a primeira plataforma do gênero fornecerá energia para a cidade portuária de Pevek e algumas plataformas de petróleo.