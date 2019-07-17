Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Rua do País de Gales é considerada a mais íngreme do mundo
Certo isso?

Rua do País de Gales é considerada a mais íngreme do mundo

Internautas do Espírito Santo questionaram a decisão de rua mais íngreme

Publicado em 

17 jul 2019 às 12:43

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 12:43

Rua em Gales recebe o título de mais íngreme do mundo Crédito: Divulgação/Guinness
A rua Pen Llech, em Harlech, no País de Gales, ganhou nesta terça-feira (16) o título de mais íngreme do mundo, de acordo com informações divulgadas pelo Guinness Book, o livro que acompanha e registras recordes ao redor do mundo todo.
Com uma diferença de dois pontos percentuais, a rua bateu a antiga dona do título de mais íngreme do mundo, que era a rua Baldwin, que fica em Dunedin, na Nova Zelândia (Oceania). O gradiente de inclinação da nova detentora do título é de 37,45%, contra 39,45% da antiga vencedora.
"Ffordd Pen Llech", nome original da rua em galês, recebeu a honra depois de uma campanha dos próprios residentes, diz a Associated Press. Quem fez a petição foi um arquiteto e empresário Gwyn Headley que liderou o movimento, e diz estar "em júbilo" pelo fato de a rua ter sido reconhecida. 
O carro dele, mesmo com o freio de mão totalmente puxado, desceu ladeira abaixo, contou o "Metro". Ele lamentou pela cidade neozelandeza, mas manifestou muita felicidade pelo recorde galês.
Rua em Gales recebe o título de mais íngreme do mundo Crédito: Reprodução/Google Street View
Contestação
No Twitter, muitos brasileiros questionaram a decisão afirmando que conhecem outras ruas mais inclinadas. Uma das ruas citadas fica exatamente no Espírito Santo e foi mencionada pelo Raphael Cordeiro.
Rua em Gales recebe o título de mais íngreme do mundo Crédito: Reprodução/Twitter

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados