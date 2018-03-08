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Por e-mail

Órgão envia foto de mulher nua a milhares de advogados nos EUA

O Utah Justice Bar enviou imagem de seios a cerca de 11 mil associados

Publicado em 07 de Março de 2018 às 22:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 22:37
Utah Justice Bar é o órgão regulador da profissão no estado de Utah, nos Estados Unidos Crédito: Arquivo
O Utah Justice Bar, órgão regulador do exercício da profissão de advogado no estado de Utah, nos Estados Unidos, está investigando o motivo para uma foto dos seios de uma mulher ter sido enviada por e-mail a todos os seus cerca de 11 mil associados.
O caso aconteceu na última segunda-feira, 5. A mensagem eletrônica trazia uma imagem com um link para orientações sobre uma convenção de primavera entre os dias 8 e 10 de março. Logo abaixo, era possível ver a imagem de uma mulher com os seios à mostra.
Ficamos horrorizados. Estamos investigando a situação para descobrir o que aconteceu. Nosso objetivo é entender as causas desse erro para que nunca mais aconteça, disse John Baldwin, diretor executivo da organização, à Fox 13.
O órgão se desculpou no Twitter. Pedimos desculpas a todos que receberam um e-mail inapropriado do Utah State Bar. Nós estamos cientes da situação e a estamos investigando.
 

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