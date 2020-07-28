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Polêmica

Revista chama princesa holandesa de plus size e provoca revolta na web

Após a repercussão, a revista se desculpou e disse que mesmo sem intenção, cometeu um erro ao se referir a princesa Amália, de 16 anos pelo termo

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 18:45
Rainha Maxima e princesa Amalia
Rainha Maxima e princesa Amalia Crédito: Getty Images
A revista Caras argentina provocou polêmica nas redes sociais ao chamar a princesa Amália, de 16 anos e herdeira do trono holandês, de "plus size", na edição da última semana. Internautas chamaram o termo de desrespeitoso e acusaram a publicação de gordofobia.
A filha mais velha do rei Willem-Alexander e rainha Maxima da Holanda foi escolhida para estampar a capa da revista ao lado da mãe, que é argentina. "Filha mais velha de Maxima usa orgulhosamente seu look 'plus size", afirmava a manchete da revista, que citava ainda assedio e o apoio dos pais.
A imagem escolhida pela revista, mostra Amalia vestindo um vestido azul no Palácio Huis Ten Bosch, e fazia parte de uma sessão de fotos da família real holandesa, divulgada recentemente, e teria sido usada sem que a adolescente tenha dado qualquer declaração sobre seu corpo ou autoestima.
A capa acabou chamando a atenção nas redes sociais, onde a revista foi acusada de gordofobia e desrespeito.
"Lamentável a revista se referindo a Amalia como 'a filha plus size de Máxima', se você ler a nota, ela continua se referindo a ela por seu corpo", disse uma internauta. "Fico arrasada com esse 'Máxima se destacou por sua figura elegante, enquanto Amalia parecia feliz'. Para ser elegante precisa ser magra?", questionou outra.
Após a repercussão, a revista se desculpou e disse que mesmo sem intenção, cometeu um erro. "O mundo do entretenimento foi marcado por estereótipos que estão hoje em revisão e, nesse contexto, devemos criar uma maior sensibilidade à violência de gênero, estigmatização e formatos que hoje queremos banir."
A revista disse ainda em nota que está "aprendendo a ouvir vozes que abrem nossos olhos para nos fazer ver coisas que não podíamos ver na época. Isso faz parte desse aprendizado". Ela destacou ainda o respeito e admiração que tem por Máxima e por toda família real holandesa.

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