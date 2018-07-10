Relembre os detalhes do drama dos meninos na caverna na Tailândia

Time de 13 jovens foi resgatado em operação dividida em três etapas Crédito: Sakchai Lalit

Depois de 15 dias de medo e tensão, os 12 garotos de um time de futebol infantil tailandês e seu treinador, que ficaram presos em um complexo de cavernas no Norte da Tailândia, começaram a ser resgatados no domingo. Nesta terça-feira, os 13 foram resgatados da caverna, todos a salvo, segundo a Marinha da Tailândia. Rememore os principais eventos deste drama que está sendo acompanhado no mundo inteiro:

Qual é o local exato do acontecimento?

O complexo de cavernas de Tham Luang fica no parque florestal Khun Nam Nang Non, perto da cidade de Mae Sai, na província de Chiang Rai, no Norte da Tailândia, perto da fronteira com Mianmar. O complexo se estende por cerca de dez quilômetros sob uma montanha, a uma profundidade de entre 800 e 1.000 metros. O local não é muito frequentado por turistas por ficar em uma área remota, mas atrai os moradores da região, que veneram uma pequena estátua de Buda no local.

Quem são os adolescentes que ficaram presos?

Os 12 rapazes de 11 a 16 anos fazem parte do time de futebol amador Moo Pai, ou Javalis Selvagens, e moram na região. Seus nomes são: Mongkol Boonpiam, de 13 anos, Duangphet Promthep, 12 anos; Somphong Jaiwong, 13 anos; Chanin Wiboonroongrueng, 11 anos; Phornchid Kamluang, 16 anos; Prachuck Sutham, 14 anos; Peeraphat Sompiengjai, 16 anos; Ekkarat Wongsookchan, 14 anos; Pipat Phothai, 15 anos; Nattawoot Thakamsai, 14 anos; Adul Samon, 14 anos, e Panumart Saengdee, de idade desconhecida. O técnico assistente do grupo chama-se Ekapol Chantawong, de 25 anos, e é chamado de Ake.

Quando os meninos ficaram presos na caverna?

Eles entraram no complexo de cavernas no fim da tarde de sábado, 23 de junho, durante um passeio após o treino. Foram surpreendidos por uma chuva forte que inundou o complexo, e fugiram por dentro dos túneis até se instalarem em um local seco, próximo à câmara conhecida como Praia Pattaya, a 4 quilômetros da entrada. A mãe de um dos meninos, preocupada com seu atraso, deu o alarme inicial que desencadeou as buscas.

Não é perigoso circular pelo complexo de cavernas?

Na entrada do complexo há uma placa que adverte que os turistas só podem avançar 700 metros dentro do local, e que a entrada é proibida entre julho e novembro, época das monções naquela região da Ásia. A placa também diz que antes da entrada é preciso avisar os guardas florestais do parque, o que o grupo não fez, segundo as autoridades.

Como os meninos foram encontrados?

Na busca pelos garotos, bicicletas foram encontradas na entrada do complexo de cavernas, além de mochilas e sapatos no início da trilha. O governador de Chiang Rai, Narongsak Osattanakorn, mobilizou uma equipe de cerca de 1 mil profissionais, entre médicos, soldados, mergulhadores, especialistas em cavernas e engenheiros de vários países, como EUA, Japão, Reino Unido, China e Austrália, além dos socorristas tailandeses. Os meninos, no entanto, só foram encontrados em 2 de julho, nove dias depois do seu desaparecimento, por dois mergulhadores britânicos que conseguiram chegar à câmara em que estavam refugiados. Para chegar até eles, os dois nadaram durante seis horas, em um percurso que exige domínio de técnicas de nado e mergulho.

Como foi montada a operação de resgate?

Um centro de operações foi instalado numa câmara do complexo de cavernas a 1,7 quilômetro de distância da entrada, conhecida como Câmara 3. De lá, mergulhadores levavam alimentos até os garotos e bombeavam oxigênio para a câmara em que estavam, onde o ar começou a ficar rarefeito na sexta-feira, 6 de julho. Os 12 garotos e o técnico também começaram a receber treinamento de natação e mergulho. A maioria deles, por morar em uma área rural, não sabia nadar. Antes de optar por retirar os meninos a nado e mergulho, diante da iminência de novas chuvas, o comando da operação também cogitou cavar um duto do alto da montanha até o local em que o grupo se refugiou.

Quais são os riscos da operação?

Mergulhadores experientes afimam que o trajeto de ida e volta até onde estão os meninos é extremamente arriscado, incluindo trechos completamente inundados, sem teto para respiração, e uma passagem estreita em que só cabe uma pessoa, sem tanque de oxigênio. Um ex-mergulhador da Marinha da Tailândia que se juntou voluntariamente à operação de resgate morreu por falta de oxigênio dentro do complexo de cavernas, no dia 6 de julho. Para o resgate, foi instalado um cabo para guiar os meninos e seus guias até a saída: cada garoto foi acompanhado por dois mergulhadores. O tempo de percurso é de no mínimo cinco horas.

O que acontece após o resgate?

Os oito primeiros, resgatados em dois grupos de quatro  um no domingo e outro na segunda-feira , foram levado a um hospital em Chiang Rai, a maior cidade próxima da caverna. Lá, eles foram isolados para evitar infecções e passaram a receber tratamento médico individual. Eles passam por uma série de exames e são monitorados para saber se contraíram doenças. Dois têm sintomas de pneumonia. Todos usam óculos escuros para evitar a luz do dia.