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Sem caramelo

Refrigerante transparente é lançada no Japão

Sabor seria semelhante ao da bebida tradicional

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 16:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 16:01
A nova versão tem um toque cítrico e zero caloria Crédito: Reprodução
Parece água, mas não é. É Coca-Cola mesmo. A nova versão para o refrigerante, chamada de Coca-Cola Clear, chegou ao Japão esta semana, sem cor e com zero caloria, mas com a promessa de muito sucesso num mercado em que as bebidas transparentes viraram moda.
O lançamento foi divulgado pelo site "Japan Today", que testou o refrigerante em primeira mão. De acordo com a publicação, a versão Clear tem quase o mesmo sabor da bebida tradicional. Mas o lançamento tem um leve toque cítrico que, segundo quem o experimentou, garante um tom mais refrescante.
A Coca-Cola transparente é também menos doce, por não ter caramelo em sua fórmula. Aliás, o ingrediente é o que dá a cor marrom à versão original. De acordo com informações do rótulo da garrafa Clear, a bebida tem 1% de suco de limão em sua composição, o que tornaria o sabor parecido com o da Coca-Cola de limão dos Estados Unidos.
A ideia da bebida transparente partiu da sede japonesa da empresa. A nova fórmula, porém, foi desenvolvida na sede dos Estados Unidos e levou um ano para ser finalizada.
Por enquanto, o refrigerante transparente será comercializado apenas no mercado japonês. A explicação? A indústria de lá tem cada vez mais investido em bebidas que não parecem refrigerantes. Não há, portanto, previsão de chegada ao Brasil.
A nova versão é transparente porque não tem caramelo em sua composição Crédito: Reprodução
 

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