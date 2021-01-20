Recebida com aplausos, Kamala assume presidência do Senado

Kamala Harris, vice eleita dos Estados Unidos, durante discurso em Delaware Crédito: Lawrence Jackson

Horas após sua posse como nova vice-presidente dos Estados Unidos , nesta quarta-feira (20), Kamala Harris assumiu pela primeira vez o comando do Senado sob aplausos de seus colegas da Casa. Pela lei americana, o vice acumula também o cargo de presidente do Senado.

Como é a primeira mulher e a primeira pessoa negra a assumir o cargo de vice-presidente, ela consequentemente é a primeira mulher e a primeira negra a comandar o Senado. Como a Câmara também é comandada por uma mulher a democrata Nancy Pelosi, agora todo o Legislativo americano é chefiado por mulheres.

Em seu primeiro ato como presidente da Casa, Kamala empossou três novos senadores: Jon Ossoff, Rapahel Warnock (ambos da Geórgia) e Alex Padilla (Califórnia).

Este último é o substituto da própria Kamala, que renunciou a seu mandato como senadora na segunda (18) para poder assumir a Vice-Presidência. Ela não segurou o riso ao anunciar a coincidência.

Com a posse dos três novos senadores, os democratas retomam o controle da Casa depois de seis anos como minoria.