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Estados Unidos

Recebida com aplausos, Kamala assume presidência do Senado

Em uma cerimônia rápida, a vice-presidente dos EUA ainda empossou senadores eleitos em novembro e janeiro, sacramentando a retomada do controle democrata na Casa

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 20:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jan 2021 às 20:53
Kamala Harris, vice eleita dos Estados Unidos, durante discurso em Delaware
Kamala Harris, vice eleita dos Estados Unidos, durante discurso em Delaware Crédito: Lawrence Jackson
Horas após sua posse como nova vice-presidente dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (20), Kamala Harris assumiu pela primeira vez o comando do Senado sob aplausos de seus colegas da Casa. Pela lei americana, o vice acumula também o cargo de presidente do Senado.
Como é a primeira mulher e a primeira pessoa negra a assumir o cargo de vice-presidente, ela consequentemente é a primeira mulher e a primeira negra a comandar o Senado. Como a Câmara também é comandada por uma mulher a democrata Nancy Pelosi, agora todo o Legislativo americano é chefiado por mulheres.

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Em seu primeiro ato como presidente da Casa, Kamala empossou três novos senadores: Jon Ossoff, Rapahel Warnock (ambos da Geórgia) e Alex Padilla (Califórnia).
Este último é o substituto da própria Kamala, que renunciou a seu mandato como senadora na segunda (18) para poder assumir a Vice-Presidência. Ela não segurou o riso ao anunciar a coincidência.

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Com a posse dos três novos senadores, os democratas retomam o controle da Casa depois de seis anos como minoria.
O partido agora tem 50 cadeiras na Casa (incluindo dois independentes que votam com a sigla), contra 50 votos dos republicanos. Em caso de empate, porém, cabe a própria Harris que também é democrata o voto de minerva.

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