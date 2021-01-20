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Discurso presidencial

"A democracia é preciosa e frágil. Desta vez, ela prevaleceu", diz Biden

Nos primeiros minutos à frente de um país altamente polarizado politicamente, o democrata convocou a população a se unir para derrotar desafios
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jan 2021 às 15:15

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 15:15

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente dos Estados UnidosJoe Biden, fez, no período da tarde desta quarta-feira (20), seu primeiro discurso como líder da Casa Branca, após ser empossado em cerimônia no Capitólio. Nos primeiros minutos à frente de um país altamente polarizado politicamente, o democrata convocou a população a se unir para derrotar desafios.
"Vou lutar pelos que me apoiaram e pelos que não me apoiaram. Neste dia de janeiro, minha alma inteira está dedicada a unir nossa nação", declarou o democrata. "Com união, podemos fazer grandes coisas. Podemos superar o vírus mortal", seguiu, em referência ao novo coronavírus, que já matou mais de 400 mil cidadãos americanos.
Ele pediu um minuto de silêncio pelas vítimas e disse que os EUA estão entrando, provavelmente, na fase mais mortal da pandemia. "Vamos derrotar o coronavírus como uma nação unida."

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Biden afirmou que sua posse não celebra o triunfo de um candidato, mas de uma causa: a democracia. "A democracia é preciosa e frágil. Desta vez, ela prevaleceu."
A fala vem após uma transição de poder bastante tensa nos EUA, com o antecessor Donald Trump sem reconhecer a legitimidade das eleições de novembro. O republicano tampouco compareceu à cerimônia de posse desta quarta.
Há exatas duas semanas, o Capitólio, sede do Congresso norte-americano, foi invadido por apoiadores de Trump que tentaram impedir a certificação da vitória do então presidente eleito. "Esse é o dia da América, da democracia. Dia de história e esperança", declarou nesta quarta o democrata. "Juntos, vamos escrever uma história de esperança, não de medo".

Joe Biden toma posse como novo presidente dos Estados Unidos

O novo presidente dos EUA agradeceu seus antecessores dos dois partidos e disse acreditar na resiliência da Constituição americana. Os ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton compareceram à cerimônia de posse.
Reforçando seu tom conciliador, Biden confirmou que vai restaurar antigas alianças para "engajar os EUA com o mundo" outra vez.

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A expectativa é que o democrata anuncie ainda nesta quarta o retorno do país ao Acordo de Paris e à Organização Mundial da Saúde (OMS). "Podemos fazer os EUA outra vez uma força de liderança para o bem neste mundo. Seremos julgados de acordo com como lidamos com as crises deste momento."
U.S. President Donald Trump, accompanied by first lady Melania Trump, waves as he boards Air Force One at Joint Base Andrews, Maryland, U.S., January 20, 2021. REUTERS/Carlos Barria ORG XMIT: GDN
Donald Trump acena ao lado de Melania Trump na base militar de Andrews Crédito: Reuters/Folhapress
Sem citar nominalmente o agora ex-presidente Trump, Biden afirmou que "a política não precisa ser um fogo destruindo tudo ao redor" e que líderes têm responsabilidade de defender a verdade sobre a mentira.
Trump foi banido do Twitter por compartilhar notícias falsas, como as supostas fraudes eleitorais, e insuflar a população no episódio da invasão do Capitólio. "Precisamos confrontar e vamos derrotar a ameaça do terrorismo doméstico. Vamos voltar a nos escutar e nos ver outra vez; vamos nos respeitar", clamou o novo presidente.
Biden também parabenizou Kamala Harris, primeira mulher eleita vice-presidente dos EUA, e lembrou a mancha do racismo no país.

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