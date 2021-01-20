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Posse nos EUA

Greta Thunberg usa tuíte antigo de Trump para debochar do republicano

A ativista Greta Thunberg fez uma postagem no Twitter com um deboche para Donald Trump no qual parafraseia uma antiga postagem dele em relação a ela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jan 2021 às 13:48

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 13:48

Ativista Greta Thunberg
Greta Thunberg é uma ativista dos direitos humanos Crédito: @gretathunberg/Instagram
A ativista Greta Thunberg fez uma postagem no Twitter com um deboche para Donald Trump no qual parafraseia uma antiga postagem dele em relação a ela. Greta, uma adolescente sueca de 18 anos conhecida por sua defesa do meio ambiente, e Trump, 74, passaram os últimos anos trocando ataques nas redes sociais.
"Ele parece um velho muito alegre em busca de um futuro brilhante. Muito legal de ver!", escreveu ela de modo irônico. O comentário estava acompanhado de uma foto do republicano deixando a Casa Branca.

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O comentário é uma clara referência a um ataque que Trump fez contra Greta depois que ela discursou na Nações Unidas e criticou os líderes mundiais por não fazerem o suficiente para proteger o meio ambiente. "Ela parece uma jovem muito alegre em busca de um futuro brilhante", escreveu ele na ocasião.

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