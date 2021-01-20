Greta Thunberg usa tuíte antigo de Trump para debochar do republicano

"Ele parece um velho muito alegre em busca de um futuro brilhante. Muito legal de ver!", escreveu ela de modo irônico. O comentário estava acompanhado de uma foto do republicano deixando a Casa Branca.

O comentário é uma clara referência a um ataque que Trump fez contra Greta depois que ela discursou na Nações Unidas e criticou os líderes mundiais por não fazerem o suficiente para proteger o meio ambiente. "Ela parece uma jovem muito alegre em busca de um futuro brilhante", escreveu ele na ocasião.