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Posse americana

Biden assina termo de posse e nomeações do primeiro escalão do governo dos EUA

Joe Biden e Kamala Harris devem chegar à Casa Branca pela primeira vez enquanto dirigentes do país por volta das 17h15 de Brasília
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jan 2021 às 16:45

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 16:45

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira (20). Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira (20). Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
O democrata Joe Biden acaba de assinar seu termo de posse como novo presidente dos Estados Unidos. Ele foi oficializado no cargo junto à vice-presidente Kamala Harris em cerimônia ocorrida nesta quarta-feira (20), às 14 horas de Brasília. As nomeações para o primeiro escalão do governo também ganharam a assinatura de Biden no período da tarde, dando sequência aos ritos da política norte-americana neste dia de transição de poder.

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Protocolar, o evento de assinatura do termo de posse aconteceu no Capitólio, na companhia da primeira-dama, Jill Biden, da vice-presidente, Kalama Harris, da presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, e outros líderes americanos.
De acordo com a equipe de comunicação do novo governo, Biden e Harris devem chegar à Casa Branca pela primeira vez enquanto dirigentes do país por volta das 17h15 de Brasília.

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