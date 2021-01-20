Biden assina termo de posse e nomeações do primeiro escalão do governo dos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira (20). Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país

Protocolar, o evento de assinatura do termo de posse aconteceu no Capitólio, na companhia da primeira-dama, Jill Biden, da vice-presidente, Kalama Harris, da presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, e outros líderes americanos.

De acordo com a equipe de comunicação do novo governo, Biden e Harris devem chegar à Casa Branca pela primeira vez enquanto dirigentes do país por volta das 17h15 de Brasília.