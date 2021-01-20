Líderes mundiais parabenizam Biden e Kamala Harris por posse nos EUA

Joe Biden (e) presta juramento como o 46º presidente dos Estados Unidos enquanto sua esposa Jill Biden segura a Bíblia durante a 59ª posse presidencial realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira (20) Crédito: ANDREW HARNIK/ESTADÃO CONTEÚDO

Líderes mundiais parabenizaram Joe Biden Kamala Harris , nesta quarta-feira, pela posse dos democratas como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, respectivamente. O ex-vice de Barack Obama é o 46º chefe da Casa Branca e a ex-senadora, a primeira mulher negra a ocupar o cargo de vice.

"No FMI, esperamos trabalhar com seu governo para apoiar a recuperação da pandemia, revigorar o crescimento e construir um mundo mais verde e justo!", escreveu a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, em sua conta oficial no Twitter.

Também na rede social, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, desejou "o melhor" a Biden e Harris para combater a pandemia de covid-19.

"É hora de trazer de volta a convicção e o bom senso e rejuvenescer nossa relação UE-EUA", escreveu Michel.

Joe Biden toma posse como novo presidente dos Estados Unidos

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, afirmou que o país europeu está pronto para enfrentar os desafios da agenda internacional juntamente com os EUA. "Este é um grande dia para a democracia, alcançando muito além das fronteiras americanas", ressaltou.