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Posse

Líderes mundiais parabenizam Biden e Kamala Harris por posse nos EUA

O ex-vice de Barack Obama é o 46° chefe da Casa Branca e a ex-senadora, a primeira mulher negra a ocupar o cargo de vice-presidente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jan 2021 às 16:14

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 16:14

Joe Biden (e) presta juramento como o 46º presidente dos Estados Unidos enquanto sua esposa Jill Biden segura a Bíblia durante a 59ª posse presidencial realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira (20)
Joe Biden (e) presta juramento como o 46º presidente dos Estados Unidos enquanto sua esposa Jill Biden segura a Bíblia durante a 59ª posse presidencial realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira (20) Crédito: ANDREW HARNIK/ESTADÃO CONTEÚDO
Líderes mundiais parabenizaram Joe Biden e Kamala Harris, nesta quarta-feira, pela posse dos democratas como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, respectivamente. O ex-vice de Barack Obama é o 46º chefe da Casa Branca e a ex-senadora, a primeira mulher negra a ocupar o cargo de vice.
"No FMI, esperamos trabalhar com seu governo para apoiar a recuperação da pandemia, revigorar o crescimento e construir um mundo mais verde e justo!", escreveu a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, em sua conta oficial no Twitter.

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"A democracia é preciosa e frágil. Desta vez, ela prevaleceu", diz Biden

Também na rede social, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, desejou "o melhor" a Biden e Harris para combater a pandemia de covid-19.
"É hora de trazer de volta a convicção e o bom senso e rejuvenescer nossa relação UE-EUA", escreveu Michel.

Joe Biden toma posse como novo presidente dos Estados Unidos

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, afirmou que o país europeu está pronto para enfrentar os desafios da agenda internacional juntamente com os EUA. "Este é um grande dia para a democracia, alcançando muito além das fronteiras americanas", ressaltou.
Mais cedo, o premiê do Reino Unido, Boris Johnson, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, haviam parabenizado os democratas.

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