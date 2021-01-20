Vejas fotos da posse do novo presidente dos EUA, Joe Biden

"Vou lutar pelos que me apoiaram e pelos que não me apoiaram. Neste dia de janeiro, minha alma inteira está dedicada a unir nossa nação", declarou o democrata. "Com união, podemos fazer grandes coisas. Podemos superar o vírus mortal", seguiu, em referência à Covid-19, que já matou mais de 400 mil cidadãos americanos.