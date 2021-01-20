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Cenas marcantes

Vejas fotos da posse do novo presidente dos EUA, Joe Biden

Cerimônia aconteceu nesta quarta-feira (20) no jardim do Capitólio, em Washington (DC). O democrata se tornou o 46° presidente a assumir o comando do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2021 às 16:42

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 16:42

O novo presidente eleito dos Estados UnidosJoe Biden, tomou posse no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira (20). O democrata se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país, em uma cerimônia ao ar livre. Personalidades da classe artística, como Lady Gaga e Jennifer Lopez, além do ex-presidente americano Barack Obama, também participaram do momento histórico.
Em discurso, Biden afirmou que "a democracia é preciosa e frágil. Desta vez, ela prevaleceu". Além disso, pregou a união da população para enfrentar os desafios que estão diante dos Estados Unidos, como a pandemia do novo coronavírus.
"Vou lutar pelos que me apoiaram e pelos que não me apoiaram. Neste dia de janeiro, minha alma inteira está dedicada a unir nossa nação", declarou o democrata. "Com união, podemos fazer grandes coisas. Podemos superar o vírus mortal", seguiu, em referência à Covid-19, que já matou mais de 400 mil cidadãos americanos.

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