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Mudança

Biden escolhe utilizar conta oficial da presidência dos EUA no Twitter

A partir desta quarta-feira (20), o democrata vai se comunicar por meio do perfil @POTUS, deixando de lado sua conta pessoal, @JoeBiden
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jan 2021 às 18:28

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 18:28

Posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden
Posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden Crédito: Reuters/Folhapress
Em contraste com seu antecessor, Donald Trump, o novo presidente dos Estados UnidosJoe Biden, escolheu utilizar a conta oficial da presidência no Twitter enquanto estiver à frente do país. A partir desta quarta-feira (20), o democrata vai se comunicar por meio do perfil @POTUS (sigla para President of The United States, ou Presidente dos Estados Unidos), deixando de lado sua conta pessoal, @JoeBiden.
O perfil @POTUS praticamente não foi utilizado por Trump nos últimos quatro anos. Ele preferia a conta pessoal - agora banida pelo Twitter por compartilhar notícias falsas e incentivar a invasão do Capitólio - para fazer, inclusive, comunicados de governo.

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As poucas postagens feitas pelo republicano foram retiradas da conta oficial da presidência e estão armazenadas no perfil @POTUS45, em respeito à condição de documento histórico.
Biden já fez sua primeira declaração no perfil oficial do governo.
"Não há tempo a perder quando se trata de enfrentar as crises que enfrentamos. É por isso que hoje estou indo para o Salão Oval para começar a trabalhar, entregando ações ousadas e alívio imediato para as famílias americanas", publicou o presidente norte-americano, reforçando que deve assinar, ainda nesta quarta, medidas administrativas. (Veja abaixo a postagem original)
Em termos multilaterais, a grande expectativa é pelo anúncio do retorno dos EUA ao Acordo de Paris e à Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Também pode haver o envio oficial ao Congresso do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão, voltado ao combate à crise econômica no país.
A vice-presidente Kamala Harris também optou por fazer uso do perfil institucional @VP, igualmente já em funcionamento. "Pronta para servir", tuitou a ex-senadora.

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