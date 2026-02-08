Mundo

Rebelião na cúpula do Talebã: BBC revela a divisão política interna no governo afegão

Uma investigação realizada ao longo de um ano pelo Serviço Afegão da BBC identificou dois grupos distintos dentro da liderança do Talebã: um leal ao líder supremo Hibatullah Akhundzada na cidade de Kandahar e outro desafiando regras como proibir a internet, em Cabul

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 16:09

O líder supremo Hibatullah Akhundzada (centro) tem "poder absoluto", disse seu porta-voz, mas ministros como Sirajuddin Haqqani (esquerda) e Mohammad Yaqoob (direita) questionaram suas decisões Crédito: Javid Ashna / Middle East Images / AFP via Getty Images

Uma gravação de áudio obtida pela BBC revelou o que mais preocupa o líder do grupo afegão Talebã.

Não se trata de uma ameaça externa, mas sim interna ao Afeganistão, país que a organização assumiu o controle após o colapso do governo anterior e a retirada dos EUA em 2021.

A voz na gravação alerta para a presença de "membros do governo" em desacordo uns com os outros no Emirado Islâmico que o Talebã estabeleceu para governar o país.

No áudio, o líder supremo Hibatullah Akhundzada pode ser ouvido proferindo um discurso no qual adverte que as divergências internas podem, em última instância, levar todos à ruína.

"Como resultado dessas divisões, o emirado entrará em colapso e desaparecerá", afirmou ele.

Talebã tomou Cabul rapidamente após saída dos americanos Crédito: AFP via Getty Images

O discurso, proferido a membros do Talebã em uma madraça (escola islâmica) na cidade de Kandahar, no sul do país, em janeiro de 2025, alimentou rumores que circulavam há meses sobre divisões dentro da elite governante.

Os líderes do Talebã sempre negaram qualquer divisão, mesmo quando questionados diretamente pela BBC.

No entanto, os rumores levaram o Serviço Afegão da BBC a iniciar uma investigação de um ano sobre esse grupo altamente secreto, realizando mais de 100 entrevistas com membros atuais e antigos do Talebã, além de com fontes locais, especialistas e ex-diplomatas.

Devido à sensibilidade do assunto, a BBC concordou em não identificá-los para garantir sua segurança.

Agora, pela primeira vez, conseguimos identificar duas facções distintas dentro da liderança do Talebã, cada uma com visões opostas para o Afeganistão.

Uma facção é totalmente leal a Akhundzada, que, a partir de sua base em Kandahar, está impulsionando o país em direção à sua visão de um Emirado Islâmico rigoroso, isolado do mundo moderno, onde figuras religiosas leais a ele controlam todos os aspectos da sociedade.

A outra facção, composta por membros influentes do Talebã, em sua maioria baseados na capital, Cabul, defende um Afeganistão que, embora siga uma interpretação estrita do Islã, se engaje com o mundo exterior, impulsione a economia do país e até mesmo permita que meninas e mulheres tenham acesso à educação, algo que atualmente lhes é negado além do ensino fundamental.

Uma fonte descreveu a divisão como "a casa de Kandahar versus Cabul".

Mas a questão sempre foi se o grupo de Cabul, formado por ministros do gabinete do Talebã, militantes poderosos e influentes estudiosos religiosos apoiados por milhares de talebãs leais, algum dia desafiaria de forma significativa o crescente autoritarismo de Akhundzada, como sugeria sua retórica.

Afinal, segundo o Talebã, Akhundzada é o líder absoluto do grupo: um homem que responde apenas a Alá e não pode ser contestado.

Mas uma decisão que transformaria a delicada disputa de poder entre os homens mais poderosos do país foi tomada.

No final de setembro passado, Akhundzada ordenou o desligamento da internet e das redes de telefonia móvel, isolando o Afeganistão do resto do mundo.

Três dias depois, a internet voltou, sem qualquer explicação. Mas o que aconteceu nos bastidores foi sísmico, segundo fontes internas.

O grupo de Cabul agiu contra a ordem de Akhundzada e restabeleceu a internet.

"O Talebã, diferentemente de qualquer outro partido ou facção afegã, destaca-se por sua coesão: não houve divisões, nem mesmo muita dissidência", explica um especialista que estuda o grupo desde a sua fundação.

"O princípio da obediência aos superiores e, em última instância, ao emir (Akhundzada), está enraizado no DNA do movimento. Foi isso que tornou o ato de reativar a internet, contrariando suas ordens explícitas, tão inesperado e notável", acrescenta o especialista.

Como disse um membro do Talebã, foi nada menos que uma rebelião.

Um homem de fé

Existem apenas duas fotos confirmadas de Akhundzada; esta, que mostra o líder supremo à esquerda, foi verificada pelo Serviço Afegão da BBC Crédito: BBC

Hibatullah Akhundzada não começou sua liderança dessa forma.

Na verdade, fontes afirmam que ele foi eleito líder supremo do Talebã em 2016, em parte devido à sua abordagem de construção de consenso.

Sem experiência em combate, ele encontrou um tenente em Sirajuddin Haqqani, o temido comandante militante, então um dos homens mais procurados pelos Estados Unidos, com uma recompensa de US$ 10 milhões por sua captura.

Um segundo tenente ele encontrou em Yaqoob Mujahid, filho do fundador do Talebã, Mullah Omar. Ele era jovem, mas trazia consigo sua linhagem talebã e o potencial para unificar o movimento.

Essa estrutura de poder continuou durante as negociações com Washington em Doha para encerrar a guerra de 20 anos entre os combatentes do Talebã e as forças lideradas pelos EUA.

O acordo final, em 2020, resultou na tomada repentina e dramática do poder pelo Talebã no país e na retirada caótica das tropas americanas em agosto de 2021.

Após a queda inesperada de Cabul em agosto de 2021, milhares de pessoas se reuniram no aeroporto na esperança de serem evacuadas junto com tropas americanas e de outros países Crédito: Los Angeles Times via Getty Images

Para o mundo exterior, eles apresentavam uma frente unida.

Mas ambos os tenentes foram discretamente rebaixados a ministros assim que o Talebã retornou ao poder em agosto de 2021, com Akhundzada agora como o único centro de poder, de acordo com fontes dentro da organização que falaram à BBC.

Até mesmo Abdul Ghani Baradar, o poderoso e influente cofundador do Talebã que liderou as negociações com os Estados Unidos, se viu na posição de vice-primeiro-ministro em vez de primeiro-ministro, como muitos esperavam.

Em vez disso, Akhundzada, tendo se recusado a se estabelecer na capital, onde o governo está localizado, e permanecendo em Kandahar, uma base de poder do Talebã, começou a se cercar de ideólogos linha-dura de confiança.

Outros membros leais do Talibã receberam o controle das forças de segurança do país, das políticas religiosas e de setores da economia.

"Akhundzada buscou desde o início formar sua própria facção forte", disse à BBC um ex-membro do Talebã que posteriormente serviu no governo afegão apoiado pelos EUA.

"Embora inicialmente lhe faltassem oportunidades, uma vez no poder, ele começou a agir com habilidade e a expandir seu círculo de influência, alavancando sua autoridade e posição."

Os decretos começaram a ser anunciados sem consultar os ministros talebãs sediados em Cabul e com pouca consideração pelas promessas públicas feitas antes da tomada do poder, em questões como o acesso das meninas à educação.

A proibição da educação, juntamente com a proibição do trabalho feminino, continua sendo uma das "principais fontes de tensão" entre os dois grupos, de acordo com uma carta de um órgão de monitoramento da ONU ao Conselho de Segurança, em dezembro.

Enquanto isso, outra fonte próxima à situação disse à BBC que Akhundzada, que começou como juiz nos tribunais de lei islâmica do Talebã na década de 1990, estava se tornando "ainda mais rígido" em suas crenças religiosas.

A ideologia de Akhundzada já era tal que ele não só sabia, como também aprovava, a decisão de seu filho de se tornar um homem-bomba, disseram dois oficiais talebãs após sua morte em 2017.

E ele está convencido de que tomar a decisão errada poderia ter consequências além de sua vida, disseram fontes à BBC. "A cada decisão que toma, ele diz: 'Sou responsável perante Alá, no dia do julgamento serei questionado sobre por que não pratiquei determinada ação'", explicou um atual funcionário do governo talebã.

Duas pessoas que se encontraram com Akhundzada descreveram à BBC como se depararam com um homem que mal falava, optando por se comunicar principalmente por gestos, interpretados por uma equipe de clérigos idosos presentes na sala.

Em ambientes mais públicos, outras testemunhas oculares afirmaram que ele esconde o rosto, cobrindo os olhos com um lenço sobre o turbante e frequentemente se posicionando de lado ao se dirigir ao público.

É proibido fotografar ou filmar Akhundzada. Apenas duas fotos dele são conhecidas.

Conseguir uma reunião com ele também se tornou cada vez mais difícil.

Outro membro do Talebã disse à BBC que Akhundzada costumava realizar "consultas regulares", mas agora "a maioria dos ministros do Talebã espera dias ou semanas".

Outra fonte disse à BBC que os ministros em Cabul foram instruídos a "viajar para Kandahar somente se receberem um convite oficial". Ao mesmo tempo, Akhundzada transferiu departamentos-chave para Kandahar, incluindo o departamento de distribuição de armas, que antes estava sob o controle de seus antigos tenentes Haqqani e Yaqoob.

Em sua carta de dezembro, a equipe de monitoramento da ONU observou que "a consolidação do poder por Akhundzada também significa que cada vez mais forças de segurança estão sob controle direto em Kandahar".

Relatórios sugerem que Akhundzada dá ordens diretas às unidades policiais locais, ignorando os ministros em Cabul.

Um analista indicou que o resultado é que "a autoridade real foi transferida para Kandahar", algo que o porta-voz do Talebã, Zabihullah Mujahid, negou à BBC.

"Todos os ministros têm seu poder dentro de sua estrutura ministerial, executam tarefas diárias e tomam decisões; todos os poderes lhes são delegados e eles cumprem seus deveres", afirmou.

No entanto, "da perspectiva da lei islâmica (Sharia), Akhundzada tem poder absoluto", acrescentou Mujahid, que disse que "para evitar uma divisão proibida por Deus, suas decisões são finais".

Homens "que viram o mundo"

Cabul é a capital e sede do governo do Afeganistão Crédito: AP

Dentro do grupo de Cabul, o descontentamento está crescendo e as alianças se fortalecendo.

"São pessoas que já viram o mundo", disse um analista à BBC. "Portanto, acreditam que o governo, em sua forma atual, não pode durar."

O grupo de Cabul deseja um Afeganistão que se assemelhe mais a um Estado do Golfo.

Eles estão preocupados com a concentração de poder em Kandahar, a natureza e a aplicação das leis de virtude, como o Talebã deve interagir com a comunidade internacional e a educação e o emprego das mulheres.

Mas, apesar de aparentemente ter uma visão diferente sobre os direitos das mulheres afegãs, o grupo de Cabul não é descrito como moderado.

Em vez disso, especialistas o consideram "pragmático". Ele é liderado extraoficialmente por Baradar, um membro fundador do Talebã, que ainda inspira grande lealdade.

Acredita-se também que ele seja o "Abdul" a quem Donald Trump se referiu como o "líder do Talebã" durante um debate da campanha presidencial americana de 2024.

De fato, ele foi o principal negociador do Talebã com os Estados Unidos.

A mudança de postura do grupo de Cabul não passou despercebida.

"Lembramos que os líderes do Talebã baseados em Cabul costumavam destruir televisores, mas agora aparecem na televisão", disse um analista.

Eles também entendem o poder das mídias sociais.

O ex-tenente Yaqoob, cujo pai liderou o Talebã durante seu primeiro regime, quando música e televisão eram proibidas, tornou-se cada vez mais popular entre os jovens combatentes do Talebã e alguns afegãos comuns, como evidenciado por vídeos entusiasmados no TikTok e produtos com sua imagem.

Mas ninguém foi mais eficaz em reformular sua imagem do que seu parceiro, Sirajuddin Haqqani.

Sua capacidade de escapar da captura enquanto sua rede orquestrava alguns dos ataques mais mortais e sofisticados da guerra no Afeganistão contra as forças lideradas pelos EUA — incluindo um atentado com caminhão-bomba em Cabul em 2017 que matou mais de 90 civis perto da embaixada alemã — o elevou a um status quase mítico entre seus apoiadores.

Durante esse período, existia apenas uma fotografia dele, tirada por um jornalista afegão da BBC.

A recompensa por Sirajuddin Haqqani, retratado neste cartaz de "Procurado" do FBI antes do retorno do Talebã ao poder, foi retirada no ano passado Crédito: FBI

Mas então, seis meses após a retirada dos EUA, Haqqani desfilou diante das câmeras do mundo todo, com o rosto descoberto, durante uma cerimônia de formatura da polícia em Cabul.

Foi o primeiro passo rumo a uma nova imagem: não mais um militante, mas um estadista, alguém com quem o The New York Times se sentaria em 2024 e perguntaria: "Você é a maior esperança de mudança para o Afeganistão?".

Apenas alguns meses depois, o FBI discretamente retirou a recompensa de US$ 10 milhões por sua captura.

No entanto, analistas e fontes internas disseram repetidamente à BBC que é improvável que Haqqani aja abertamente contra o Líder Supremo Akhundzada.

Pode-se argumentar que a oposição mais visível aos decretos de Akhundzada tem sido pequena e limitada; por exemplo, a falha em fazer cumprir regulamentos como a proibição de raspar a barba em regiões controladas por autoridades leais ao grupo de Cabul.

Atos de rebelião em larga escala sempre foram considerados impensáveis.

Um ex-membro do Talebã enfatizou à BBC que "a obediência a Akhundzada é considerada obrigatória". O próprio Haqqani, em entrevista ao The New York Times, minimizou qualquer possibilidade de uma cisão aberta.

"A unidade é importante para o Afeganistão neste momento, para que possamos ter um país pacífico", afirmou.

Em vez disso, segundo um analista, o grupo de Cabul está optando por enviar "uma mensagem tanto à comunidade internacional quanto ao povo afegão": "Conhecemos suas queixas e preocupações, mas o que podemos fazer?"

Pelo menos, era essa a postura antes do bloqueio da internet ser decretado.

Um ponto de ruptura

O bloqueio da internet começou em províncias cuidadosamente selecionadas e depois se expandiu para todo o país no final de setembro Crédito: AFP via Getty Images

O líder supremo do Talebã desconfia profundamente da internet.

Ele acredita que seu conteúdo contradiz os ensinamentos islâmicos e é tão devoto à sua fé que, em vez de consultar a internet pessoalmente, um conselheiro lê para ele as últimas notícias ou postagens de redes sociais todas as manhãs, explicou seu porta-voz à BBC.

O grupo de Cabul, por outro lado, acredita que um país moderno não pode sobreviver sem a internet.

A ordem de bloqueio da internet, decretada pelo líder supremo, começou nas províncias controladas pelos aliados de Akhundzada antes de se espalhar por todo o país.

Fontes próximas ao grupo de Cabul e dentro do governo do Talebã descreveram o que aconteceu em seguida: um momento quase sem precedentes na história do movimento.

"Isso surpreendeu muitos membros do movimento", afirmou uma fonte.

Em resumo, os ministros mais poderosos do grupo de Cabul uniram forças e convenceram o primeiro-ministro de Cabul, Mullah Hassan Akhund, a ordenar o restabelecimento da internet.

Na verdade, o grupo já havia expressado seu descontentamento com o decreto antes mesmo do corte do acesso à internet em todo o país: seu líder de fato, Baradar, viajou a Kandahar para alertar um dos governadores mais leais a Akhundzada de que precisavam "acordá-lo", acrescentando que deveriam parar de concordar cegamente com tudo o que o líder supremo decidia.

Suas palavras, segundo a fonte, foram ignoradas.

Na segunda-feira, 29 de setembro de 2025, o Ministério das Telecomunicações recebeu uma ordem direta do líder supremo para suspender todos os serviços de internet.

"Nenhuma desculpa seria aceita", disse uma fonte do ministério à BBC.

Na manhã de quarta-feira, 1º de outubro, um grupo de ministros do grupo de Cabul — incluindo Baradar, Haqqani e Yaqoob — se reuniu no gabinete do primeiro-ministro, acompanhado pelo Ministro das Telecomunicações.

Lá, eles instaram o primeiro-ministro, um aliado de Kandahar, a assumir o controle e revogar a ordem. Segundo uma fonte, eles o avisaram de que toda a responsabilidade recaía sobre eles.

A estratégia funcionou. A internet foi restaurada.

Mas talvez o mais importante seja que, naqueles poucos dias, o que Akhundzada havia insinuado naquele discurso meses antes parecia estar se concretizando: elementos internos estavam ameaçando a unidade do Talebã.

A decisão de reverter a suspensão da internet surpreendeu muitos, inclusive os apoiadores do grupo de Cabul Crédito: AFP via Getty Images

Mas o que motivou essa ação?

Um especialista aponta que membros do Talebã demonstraram disposição para seguir Akhundzada, apesar de discordarem de decretos como os relativos à educação feminina.

Muitos daqueles que o desafiaram abertamente no passado pagaram um preço.

Em fevereiro de 2025, o então vice-ministro das Relações Exteriores teve que fugir do país após alertar publicamente que os líderes estavam se desviando do "caminho de Deus" ao "cometerem injustiças contra 20 milhões de pessoas", referindo-se à proibição da educação feminina.

Observadores da ONU apontam para pelo menos outras duas pessoas que foram presas após questionarem os decretos de Akhundzada sobre a educação feminina, em julho e setembro de 2025.

Mas também há indícios de que Akhundzada e seus aliados estão tentando manter figuras como Haqqani por perto, apesar das críticas públicas deste último à consolidação do poder do líder supremo.

Mesmo assim, passar das palavras à ação e ignorar uma ordem de forma tão decisiva foi certamente algo diferente.

Como observa um especialista, talvez desta vez o risco tenha valido a pena.

Os cargos ocupados pelos membros do grupo de Cabul conferem poder e uma "capacidade de gerar renda", afirma o especialista.

Mas ambos dependiam da internet, agora crucial tanto para o governo quanto para o comércio.

"Desconectar a internet ameaçava seus privilégios de uma forma que impedir adolescentes e mulheres de estudar jamais conseguiu", observa o especialista.

"Talvez seja por isso que eles foram 'corajosos' naquela ocasião."

O regime talibã nega às meninas e mulheres o direito à educação além do ensino fundamental Crédito: AP

Após o restabelecimento da internet, houve muita especulação sobre o que aconteceria a seguir.

Uma fonte próxima ao grupo de Cabul sugeriu que os ministros seriam demitidos ou gradualmente rebaixados.

No entanto, a fonte de Kandahar sugeriu que poderia ter sido o Líder Supremo quem recuou "por medo de tal oposição".

Ao final do ano, publicamente era como se nada tivesse mudado.

A carta ao Conselho de Segurança da ONU observou que alguns Estados-membros da ONU "minimizaram a divisão entre os líderes em Kandahar e Cabul, considerando-a semelhante a uma briga familiar que não alteraria o status quo; todos os líderes seniores estão comprometidos com o sucesso do projeto do Talebã".

Zabiullah Mujahid, o principal porta-voz do governo talebã, negou categoricamente qualquer divisão.

"Nunca permitiremos que nos dividam", disse ele à BBC no início de janeiro de 2026.

"Todos os funcionários e líderes sabem que uma divisão pode ser prejudicial para todos, para o Afeganistão. É proibida pela religião e proibida por Alá." Contudo, ele também reconheceu que existem divergências de opinião entre os talebãs, embora as tenha comparado a "uma divergência de opinião dentro de uma família".

Em meados de dezembro, essas "divergências" pareceram ressurgir.

Haqqani foi gravado discursando para uma multidão em sua província natal de Khost durante as orações de sexta-feira, alertando que qualquer um que "chegue ao poder pela confiança, amor e fé da nação e depois abandone ou esqueça essa mesma nação... não é um governo".

Naquele mesmo dia, Neda Mohammad Nadem, Ministro da Educação Superior e leal a Akhundzada, fez seu próprio discurso para os formandos de uma madraça em uma província vizinha.

"Apenas uma pessoa lidera, e o resto segue ordens; este é um verdadeiro governo islâmico", declarou ele. "Se houver muitos líderes, surgirão problemas, e este governo que conquistamos será arruinado."

Após a polêmica na internet, esses comentários recentes surgem em um contexto muito diferente daquele em que Akhundzada fez as declarações no áudio vazado no início de 2025. No entanto, resta saber se 2026 será o ano em que o grupo de Cabul pressionará por mudanças significativas para as mulheres e os homens do Afeganistão.

"Como sempre... após uma aparente divergência no topo do Emirado, a pergunta permanece: as palavras levarão à ação?", questiona um especialista.

"Isso ainda não aconteceu."

Editado e produzido por Zia Shahreyar, Flora Drury e a equipe de investigação forense do Serviço Afegão da BBC.

