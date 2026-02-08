Mundo

Cortar relações com ex ou continuar amigos? 4 pontos que ajudam a resolver o dilema

Será que é apego disfarçado de amizade? Especialistas indicam as quatro perguntas que você precisa fazer a si mesmo antes de decidir se deve manter amizade com seu ex ou cortar o contato por completo.

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 17:09

A jornalista e escritora Olivia Petter aborda os dilemas do namoro moderno no seu livro Crédito: Olivia Petter

Os rompimentos amorosos são difíceis. De uma hora para outra você perde a pessoa com quem compartilhava tudo. Mas manter a amizade com o ex pode ser igualmente doloroso.

"Na verdade, não tenho muitos amigos que são amigos dos seus ex", afirma a jornalista Olivia Petter, autora do manual de namoro Amor na Era dos Millennials (Ed. Melhoramentos, 2022).

Aqui estão quatro perguntas que você deve fazer a si mesmo, antes de decidir se deve manter a amizade com seu ex ou cortar o contato por completo.

1. O relacionamento era sério?

"Eu tive rápidos relacionamentos amorosos com um ou dois homens, que evoluíram até se tornarem amizades", contou Petter ao programa Woman's Hour, da BBC Rádio 4.

"O fato de termos 'chegado lá', por assim dizer, facilita para nós manter amizades próximas sem tensões prolongadas, nem pontos de interrogação", explica ela.

Mas, quando o assunto são seus relacionamentos sérios, ela conta que se dá bem com eles, mas não são amigos próximos.

Para a coach de namoros e relacionamentos Kate Mansfield, os relacionamentos casuais normalmente deixam menos assuntos importantes da vida para serem resolvidos. Por isso, a evolução para amizade pode ser mais suave.

Mas, ocasionalmente, os relacionamentos casuais podem ativar emoções maiores, pois eles "frequentemente, são muito mais intensos", segundo ela.

"Depende muito da forma como terminou, quem terminou, se foi um fracasso mútuo ou se uma pessoa decidiu que havia acabado. Isso tem mais impacto que o tempo investido em si."

2. Você superou o ex?

Um dos maiores obstáculos é se você conseguiu separar o romance da pessoa.

"Você precisa ter processado o rompimento e se mudado não apenas física, mas emocionalmente", explica Mansfield.

Ela orienta a analisar se vocês têm coisas em comum fora do relacionamento, como interesses reais que existiam independentemente do romance. Se o relacionamento foi construído inteiramente com base na atração, será muito mais difícil mantê-lo.

Também é importante ser honesto sobre o motivo por que você quer manter a amizade.

"Se você ainda espera que ele ou ela irá mudar de ideia ou se você mantiver a conexão para acompanhar sua vida amorosa, isso é apego disfarçado de amizade", afirma Mansfield.

Em última análise, segundo ela, manter a amizade só funciona se as duas pessoas realmente aceitaram o fim do relacionamento e nenhum dos dois tiver um motivo oculto.

3. Quanto tempo faz?

Rosie Wilby é autora do livro sobre relacionamentos Crédito: Rosie Wilby

A transição imediata de amantes para amigos pode ser difícil.

"É importante desligar um pouco e ter algum espaço para refletir", orienta Petter.

A comediante e escritora Rosie Wilby conta que conseguiu manter amizades bem sucedidas com suas ex-namoradas.

Ela e sua ex Donna, por exemplo, romperam logo depois da morte da mãe de Wilby e que elas perderam tudo o que tinham em um incêndio doméstico.

Wilby conta que elas só interromperam o contato por cerca de três semanas.

"Provavelmente devido a tudo o que enfrentamos, pois tínhamos esse laço forte e precisávamos uma da outra", reflete ela. Agora, 25 anos depois, "Donna é como uma irmã para mim."

4. O seu novo parceiro(a) está de acordo?

Se você decidir manter a amizade, Kate Mansfield alerta que você precisa falar abertamente sobre o que vocês pretendem fazer se a outra pessoa entrar em um novo relacionamento.

E, se um novo parceiro não ficar confortável com a amizade, ela ressalta que você deve levar a sério as preocupações dele.

"Nem sempre é insegurança", explica Mansfield. "Às vezes, é uma preocupação legítima."

Você pode precisar conversar com seu ex para ajustar a amizade, que poderá ter "contatos menos frequentes, mais encontros em grupo ou ser mais transparente sobre o que vocês estão fazendo juntos".

Olivia Petter destaca que as mulheres são condicionadas a considerar as ex dos seus parceiros homens como ameaças. Mas Rosie Wilby afirma que, na comunidade LGBT, manter as amizades com o ex é mais comum.

"Existe um código de conduta totalmente diferente", segundo ela.

Quando cortar o contato

Kate Mansfield afirma que existem casos em que a amizade não é possível — se for uma situação abusiva, física ou emocionalmente, se houve quebra de confiança ou se uma das pessoas ainda estiver envolvida amorosamente.

"Às vezes, a decisão mais gentil que você pode tomar para os dois é aceitar que este capítulo terminou", orienta ela.

Para Olivia Petter, "as únicas pessoas com quem cortei totalmente o contato são aquelas que me causaram danos mais sérios, de uma forma ou de outra".

Ela conta que a maioria dos seus amigos não mantém contato com os ex.

"Acho que existe uma mentalidade de que o passado deve ficar para trás."

Ouça aqui o episódio da série Woman's Hour da BBC Rádio 4 (em inglês), que deu origem a esta reportagem.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta