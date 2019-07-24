Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Raios matam dezenas de pessoas na Índia durante tempestades
Tempestagem

Raios matam dezenas de pessoas na Índia durante tempestades

Apesar das consequências para a população humana, as chuvas são fundamentais para as plantações da região

Publicado em 

24 jul 2019 às 12:12

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 12:12

Raios Crédito: Pixabay
Ao menos 20 pessoas morreram após serem atingidas por raios no Estado de Bihar, região oeste da Índia, nesta terça-feira (23). O país asiático está na temporada de monções, período em que registra alta quantidade de tempestades.
O responsável do governo pela gestão de situações de desastre informou que já chega a cem o número de mortes no Estado de Bihar em decorrência das enchentes ou por causa de raios.
No domingo (21), 33 pessoas haviam morrido atingidas por raios no Estado de Uttar Pradesh enquanto trabalhavam no campo. Apesar das consequências para a população humana, as chuvas da temporada de monções, entre junho e setembro, são fundamentais para as plantações da região. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

raios
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados