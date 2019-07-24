Raios matam dezenas de pessoas na Índia durante tempestades

Raios Crédito: Pixabay

Ao menos 20 pessoas morreram após serem atingidas por raios no Estado de Bihar, região oeste da Índia, nesta terça-feira (23). O país asiático está na temporada de monções, período em que registra alta quantidade de tempestades.

O responsável do governo pela gestão de situações de desastre informou que já chega a cem o número de mortes no Estado de Bihar em decorrência das enchentes ou por causa de raios.