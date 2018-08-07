Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Quem fizer negócios com o Irã não fará com os EUA, afirma Trump
Sanções

Quem fizer negócios com o Irã não fará com os EUA, afirma Trump

No dia em que as sanções americanas impostas a Teerã foram reativadas, o presidente americano afirma em sua conta no Twitter que está pedindo paz mundial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 13:44

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 13:44

Donald Trump Crédito: John Locher
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse em sua conta no Twitter que as novas sanções contra o Irã são as mais mordazes já impostas. Em novembro, elas atingirão um outro nível. Qualquer um que fizer negócios com o Irã não fará negócios com os EUA. Estou pedindo paz mundial.
As sanções reativadas nesta terça-feira, 7, afetam setores econômicos como o automotivo, de ouro, aço e outros metais usados na indústria. Um novo lote de sanções sobre o setor petrolífero iraniano deve ser reativado em novembro.
Na segunda-feira, empresas europeias já haviam iniciado sua retirada do Irã, obedecendo às sanções comerciais impostas pelos EUA. Pela decisão do governo Trump, companhias que mantenham relações comerciais com governos ou corporações iranianas serão atingidas pelas represálias, mesmo grupos europeus de países aliados, como Airbus, Total, Renault, Peugeot e Sanofi.
Reveja abaixo a guerra verbal entre EUA e Irã
O restabelecimento das sanções basicamente permite que os EUA imponham duras punições a empresas ou países que negociarem com o Irã. A primeira leva de sanções afeta setores econômicos como o automotivo, de ouro, aço e outros metais usados na indústria. Depois de 90 dias, um novo lote de sanções recairá sobre o setor petrolífero iraniano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados