Quem fizer negócios com o Irã não fará com os EUA, afirma Trump

Donald Trump Crédito: John Locher

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse em sua conta no Twitter que as novas sanções contra o Irã são as mais mordazes já impostas. Em novembro, elas atingirão um outro nível. Qualquer um que fizer negócios com o Irã não fará negócios com os EUA. Estou pedindo paz mundial.

As sanções reativadas nesta terça-feira, 7, afetam setores econômicos como o automotivo, de ouro, aço e outros metais usados na indústria. Um novo lote de sanções sobre o setor petrolífero iraniano deve ser reativado em novembro.

Na segunda-feira, empresas europeias já haviam iniciado sua retirada do Irã, obedecendo às sanções comerciais impostas pelos EUA. Pela decisão do governo Trump, companhias que mantenham relações comerciais com governos ou corporações iranianas serão atingidas pelas represálias, mesmo grupos europeus de países aliados, como Airbus, Total, Renault, Peugeot e Sanofi.

Reveja abaixo a guerra verbal entre EUA e Irã