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Peru

Queda de ônibus em precipício mata ao menos 25 pessoas no Peru

Veículo despencou por 100 metros após ser atingido por um caminhão em estrada da costa central do país, segundo a polícia; ônibus viajava para Lima com 53 passageiros procedente da cidade de Huacho, 130 km ao norte da capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 21:51

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 21:51

Queda de ônibus em precipício mata ao menos 25 pessoas no Peru Crédito: Reprodução Twitter Agência Andina / Vidal Tarqui
Pelo menos 25 pessoas morreram nesta terça-feira, 2, na queda de um ônibus de passageiros em um abismo de uns 100 metros após o coletivo ter sido atingido por um caminhão em uma estrada da costa central do Peru, informou a Polícia local.
O acidente ocorreu pela manhã na "curva do diabo" da rodovia Pasamayo, 45 km ao norte de Lima. "São ao menos 25 os mortos e 5 os feridos encontrados até o momento", disse à imprensa o coronel Dino Escudero, chefe da Divisão de Controle de Estradas da Polícia.
"A polícia e os bombeiros continuam trabalhando para resgatar as vítimas, mas acreditamos que o número de mortos pode aumentar", acrescentou Escudero.
O ônibus, que viajava para Lima com 53 passageiros, procedente da cidade de Huacho, 130 km ao norte da capital, ficou virado a poucos metros do mar após cair do alto da rodovia, segundo imagens da TV.
Um helicóptero levou socorristas até o local onde o ônibus ficou, enquanto outros desceram caminhando, ajudados por cordas.

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