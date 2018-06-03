  • Professor é condenado por alimentar tartaruga com filhote de cão vivo
EUA

Professor é condenado por alimentar tartaruga com filhote de cão vivo

Segundo Crosland, o filhote de cão estava quase morto ao ser jogado no tanque

Publicado em 03 de Junho de 2018 às 00:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2018 às 00:24
Professor alimenta tartaruga com filhote de cão na frente de alunos Crédito: Divulgação/Franklin County SheriffENTITY_apos_ENTITYs Office
Um professor de Ciências foi condenado por alimentar uma tartaruga marinha com um filhote de cão vivo na frente de alunos adolescentes.
A aula de Robert Crosland ocorreu em 7 de março em uma sala da Preston Junior High School, escola de ensino médio em Idaho (EUA), onde a tartaruga onívora (que se alimenta tanto de vegetais como de animais) era mantida em um tanque.
Segundo Crosland, o filhote de cão estava quase morto ao ser jogado no tanque. Com boca como "lâminas afiadas" e mandíbulas poderosas, a tartaruga devorou o cachorro sem dificuldade.
O professor foi condenado por crueldade contra animal e sua pena pode chegar a seis meses de prisão, segundo o "Mirror". O americano também deverá ter que pagar multa de o equivalente a R$ 18,8 mil.

