Professor é condenado por alimentar tartaruga com filhote de cão vivo

Um professor de Ciências foi condenado por alimentar uma tartaruga marinha com um filhote de cão vivo na frente de alunos adolescentes.
A aula de Robert Crosland ocorreu em 7 de março em uma sala da Preston Junior High School, escola de ensino médio em Idaho (EUA), onde a tartaruga onívora (que se alimenta tanto de vegetais como de animais) era mantida em um tanque.
Segundo Crosland, o filhote de cão estava quase morto ao ser jogado no tanque. Com boca como "lâminas afiadas" e mandíbulas poderosas, a tartaruga devorou o cachorro sem dificuldade.
O professor foi condenado por crueldade contra animal e sua pena pode chegar a seis meses de prisão, segundo o "Mirror". O americano também deverá ter que pagar multa de o equivalente a R$ 18,8 mil.