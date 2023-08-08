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Verificava máquina

Produtor de queijo na Itália morre soterrado por peças de grana padano

Homem checava máquina de limpeza quando prateleiras com milhares dos itens cederam em armazém, no domingo (6)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2023 às 06:10

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 06:10

O produtor italiano de queijos Giacomo Chiapparini, 74, morreu na noite deste domingo (6) após ser atingido por toneladas de rodas de grana padano, tipo do laticínio que fabricava em Romano di Lombardia, cerca de 460 km ao norte de Roma, na Itália.
O homem, dono da empresa produtora, teria entrado sozinho na noite de domingo no armazém onde os produtos eram maturados para verificar uma máquina que fazia a limpeza dos queijos. Então, uma das prateleiras, que guardavam milhares de rodas de queijo com cerca de 40 quilos cada uma e 10 metros de altura, cedeu e levou ao desabamento das outras, atingindo Chiapparini, segundo o jornal italiano Corriere della Sera.
Armazém de maturação de queijos grana padano
Armazém de maturação de queijos grana padano Crédito: silviapercaso/Pixabay
Os bombeiros da região foram acionados pela família do produtor, que ouviram um estrondo no depósito. "Tivemos que retirar os queijos e as prateleiras manualmente. Demoramos aproximadamente 12 horas para encontrar a vítima na manhã de segunda-feira (7)", explicou à AFP Antonio Dusi, representante dos bombeiros de Bergamo, maior cidade próxima, que destacou a "complexidade" da operação. Técnicos ainda investigam o que causou o desabamento.
Chiapparini produzia queijos do tipo Grana Padano desde 2006 e, segundo o site do local, produzia mais de 15 mil rodas por ano na propriedade, que administrava com familiares.

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