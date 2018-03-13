Procuradoria pede pena de morte para atirador de atentado na Flórida

Nikolas Cruz, autor do atentado em escola na Flórida Crédito: Reprodução/Instagram

Procuradores do Estado da Flórida pedirão a pena de morte contra Nikolas Cruz, o atirador preso após a morte de 17 pessoas em uma escola secundária de Parkland, no mês passado.

A audiência na qual deve ser decidida a pena pedida para Cruz deve ocorrer nesta quarta-feira (14). Ele foi indiciado por 17 homicídios em primeiro grau e 17 tentativas de homicídio. Conforme a lei americana, o indiciamento e a definição da pena ocorrem em audiências separadas.

Os advogados de Cruz disseram que ele poderia declarar-se culpado caso a pena de morte não fosse pedida pela acusação. A outra opção caso ele seja condenado é a prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Um acordo com a promotoria para evitar a pena capital ainda não está descartado.

No dia de São Valentim, Cruz atirou contra estudantes e professores com um fuzil semiautomático AR-15, também usado em outros ataques a tiros similares nos EUA. Foi capturado tentando fugir.

Os estudantes de Parkland iniciaram um dia depois o movimento "Nunca mais", identificado pela hashtag #NeverAgain, para exigir dos políticos que tomem medidas com vistas a resolver o problema destes ataques trágicos nos Estados Unidos.