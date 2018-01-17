Príncipe gay vai construir centro de apoio à comunidade LGBT em palácio

Príncipe Manvendra em entrevista a Oprah Winfrey Crédito: Reprodução

O único príncipe assumidamente gay da Índia vai construir um centro de acolhida para a população LGBT dentro de seu palácio. Relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são proibidas no país.

Eu não vou ter filhos, então pensei: Por que não usar esse espaço para uma boa causa?, explicou Manvendra Singh Gohil, príncipe de Rajpipla, no oeste da Índia, à Reuters. Ele oferecerá moradia, assistência médica, treinamento em inglês e habilidades vocacionais para ajudá-los a arrumar emprego.

Essas pessoas ainda enfrentam muita pressão de suas famílias quando se assumem e são forçados a casar ou são despejados de casa. Geralmente não têm para onde ir nem maneiras de se sustentar, contou Manvendra.

Ele se assumiu para sua família pouco mais de uma década atrás. Na época, sua mãe escreveu um texto para os jornais dizendo que não mantinha mais conexão nenhuma com o filho.

Depois disso, Manvendra criou um fundo de apoio à população LGBT e se tornou referência em defesa de seus direitos. Ele fez aparições internacionais importantes e já esteve no programa televisivo da Oprah Winfrey.

Uma campanha de financiamento coletivo online deve financiar o centro, que será gerenciado pela fundação criada pelo príncipe.