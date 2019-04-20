Primeira mulher astronauta nos EUA, Jerrie Cobb morre aos 88 anos

Em 1961, Jerrie Cobb foi a primeira mulher dos EUA a passar nos testes físicos e se tornar astronauta. Virou um símbolo na luta por igualdade de gênero, mas nunca foi ao espaço. Em vez de mandá-la em missão espacial, a Nasa (agência espacial americana) a transformou em consultora. O mais perto que ela chegou das estrelas foram as sessões de fotos dentro de uma cápsula espacial, usadas como propaganda pelo governo.