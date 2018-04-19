Povo da Indonésia se adaptou geneticamente para uma vida de mergulhos

Um mergulhador Bajau caça peixes com uma lança tradicional: por mais de mil anos população sobreviveu coletando seu alimento de baixo da água Crédito: Melissa Ilardo

Cientistas encontraram pela primeira vez evidências de que os seres humanos podem se adaptar geneticamente para o mergulho. Elas sugerem que o povo Bajau, que vive em partes da Indonésia, desenvolveram baços maiores para permitir que mergulhem livremente, em apneia, a até 70 metros de profundidade.

Embora pesquisadores já tenham teorizado anteriormente que o baço tem um importante papel para que humanos mergulhem em apneia por longos períodos, a relação entre o tamanho do órgão e a capacidade de mergulhar nunca tinha sido examinada em nível genético.

O achado, publicado nesta quinta-feira (19) na revista científica Cell, também pode ter implicações na medicina, especialmente num condição conhecida como hipoxia aguda, que pode provocar sérias complicações em atendimentos de emergência.

Durante mais de mil anos, o povo Bajau, também conhecido como nômades do mar, viajaram pelos mares do Sudeste Asiático em casas-barco, coletando alimentos mergulhando com lanças. Agora assentados em ilhas da Indonésia, eles são conhecidos na região por sua extraordinária capacidade de prender a respiração. Integrantes desta população podem mergulhar a até 70 metros sem nada mais que um conjunto de pesos que serve como lastro e um par de óculos feitos com madeira.

Mas como os Bajau nunca mergulharam competitivamente, não se sabe quanto tempo eles conseguem ficar debaixo da água. Um deles, no entanto, contou para a pesquisadora Melissa Ilardo, então estudante de doutorado na Universidade de Copenhague, Dinamarca, certa vez ter mergulhado por 13 minutos. Ilardo, primeira autora do artigo na Cell, suspeitou que os Bajau poderiam ter se adaptado geneticamente para terem baços maiores devido ao seu estilo de vida de caçadores-coletores marinhos, algo que também já tinha sido observado em outros mamíferos.

"Não existem muitas informações sobre o baço humano em termos de fisiologia e genética", conta. "Mas sabemos que focas que mergulham fundo, com as focas de Weddell, têm baços desproporcionadamente grandes. Pensei que, se a seleção natural agiu sobre as focas para dá-las baços maiores, ela potencialmente poderia ter feito o mesmo com humanos".

O baço tem um papel central no mergulho em apneia por formar parte do que se conhece como resposta humana ao mergulho. Quando submerso em água fria mesmo por um curto período de tempo, o corpo humano ativa esta resposta como forma de ajudar a sobreviver em um ambiente sem oxigênio respirável.

O ritmo cardíaco desacelera, os vasos sanguíneos das extremidades se contraem para que guardar sangue para os órgãos vitais, e o baço se contrai. E esta contração do baço fornece um reforço de oxigênio ao jogar na circulação hemácias oxigenadas, aumentando em até 9% a disponibilidade da molécula e assim prolongando o tempo que se consegue ficar mergulhado.





Para o estudo, Melissa Ilardo passou meses em Jaya Bakti, Indonésia, coletando amostras genéticas e fazendo exames de ultrassom dos baços tanto de pessoas Bajau quanto de seus vizinhos terrestres, o povo Saluan. Os exames mostraram que os Bajau têm um baço em média 50% maior que os Saluan, e o aumento no tamanho do órgão foi observado mesmo em integrantes do povo Bajau que não mergulhavam regularmente.

Com isso, a equipe de pesquisadores, que também inclui cientistas das universidades de Cambridge, Reino Unido, e da Califórnia em Berkeley, EUA, excluiu a possibilidade dos baços aumentados serem resultado de uma resposta elástica ao hábito de mergulhar.

Assim, foi a vez dos cientistas mergulharem nos dados genéticos sequenciados por Melissa em Copenhague, descobrindo que os Bajau têm um gene, designado PDE10A, ausente no genoma dos Saluan, que acredita-se controlar os níveis do hormônio da tireoide T4.

"Acreditamos que os Bajau têm uma adaptação que elevou os níveis do hormônio da tireoide que, assim, aumentaram o tamanho de seu baço", avalia Melissa. "Já foi demonstrado em camundongos que há uma conexão entre os hormônios da tireoide e o tamanho do baço. Se você alterar camundongos para que não produzam o hormônio T4, o tamanho de seus baços é reduzido drasticamente, num efeito que pode ser revertido se receberem injeções de T4".

Assim, esta é a primeira vez que uma adaptação genética para o mergulho foi encontrada em humanos, acrescentou a pesquisadora. "Até agora, não se sabia se as populações de nômades dos mares tinham se adaptado geneticamente para seu estilo de voda extremo. O único traço do tipo previamente estudado tinha sido a melhor visão submersa de crianças de povos nômades dos mares da Tailândia, mas isso mostrou-se ser uma resposta plástica a treinamentos, replicável em grupos de europeus".

Melissa foi originalmente alertada para não fazer o estudo no seu doutorado pelos seus orientadores, o professor Eske Willerslev, que tem posição dupla no St John's College da Universidade de Cambridge e na Universidade de Copenhague, e o professor Rasmus Nielsen, que também tem uma cátedra dupla, em Copenhague e na Universidade da Califórnia em Berkeley.

"Dissemos a Melissa que era um doutorado muito arriscado e que ela deveria estar atenta à possibilidade de não encontrar nada", lembra Willerslev. "Ela respondeu que faria isso de qualquer jeito, e foi premiada. Melissa estava certa, e nossas preocupações equivocadas".

O estudo também deverá ter implicações no mundo das pesquisas médicas. A resposta humana ao mergulho simula as condições da hipoxia aguda, em que os tecidos corporais experimentam uma rápida redução no fornecimento de oxigênio.

Esta é a principal causa de complicações em atendimentos de emergência, e como resultado já é alvo de diversos estudos genéticos, especialmente de povos que vivem em grandes altitudes. Assim, o estudo de habitantes dos mares como os Bajau fornece uma maneira alternativa de pesquisas a hipoxia aguda.





"Esta é a primeira vez que realmente temos um sistema como este em humanos que pode ser alvo de estudos", comemora Nielsen. "Isso vai nos ajudar a fazer a ligação entre a genética e a resposta fisiológica à hipoxia aguda. É um experimento sobre a hipoxia que a própria natureza está conduzindo para nós de uma maneira que não podemos fazer nos laboratórios".

A descoberta também abre caminho para possíveis pesquisas futuras sobre outras populações nômades marinhas, como o povo Moken da Tailândia ou as mulheres mergulhadoras da etnia Haenyeo em Jeju, na Coreia do Sul.

O estudo de populações com pressões ambientais similares pode jogar nova luz sobre a natureza da conexão entre a fisiologia humana e adaptações genéticas a estilos de vida extremos, esclarecendo se estas adaptações genéticas se desenvolveram separadamente nas diferentes populações. E continuar as pesquisas nesta área é uma necessidade urgente, já que os modos de vida tradicionais destas populações estão sob ameaça ou desaparecendo em várias comunidades.