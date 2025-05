Mundo

Por que a Dinamarca decidiu elevar a idade mínima de aposentadoria para a mais alta da Europa

A partir de 2040, os dinamarqueses nascidos após 31 de dezembro de 1970 só poderão se aposentar aos 70 anos.

Publicado em 24 de maio de 2025 às 13:39

A idade de aposentadoria aos 70 anos será aplicada a todas as pessoas nascidas após 31 de dezembro de 1970 Crédito: Getty Images

70 anos. A partir de 2040, esta será a idade em que os trabalhadores na Dinamarca poderão se aposentar.>

Na quinta-feira, o Parlamento dinamarquês aprovou uma lei que transformou sua idade minima de aposentadoria na mais alta da Europa.>

Desde 2006, a Dinamarca vinculava a idade oficial de aposentadoria à expectativa de vida média da população. Esse valor é revisto a cada cinco anos. Atualmente, está em 67 anos, mas esse mínimo subirá para 68 em 2030 e para 69 em 2035.>

No entanto, a nova medida aprovada no Parlamento agora aplica a idade mínima de 70 anos a todas as pessoas nascidas após 31 de dezembro de 1970.>

>

A nova lei passou pelo Legislativo na quinta-feira (22/5), com 81 votos a favor e 21 votos contra>

Porém, a primeira-ministra social-democrata Mette Frederiksen já havia dito no ano passado que o modelo de reajuste da idade mínima a partir da expectativa de vida seria renegociado em algum momento.>

"Não acreditamos mais que a idade de aposentadoria deva ser aumentada automaticamente", disse ela, acrescentando que, aos olhos de seu partido, "você não pode continuar dizendo que as pessoas precisam trabalhar mais um ano".>

Tommas Jensen, um carpinteiro de 47 anos, disse à imprensa dinamarquesa que a mudança era "irracional".>

"Estamos trabalhando, trabalhando e trabalhando, mas não podemos continuar", disse ele.>

Ele acrescentou que a situação pode ser diferente para aqueles com empregos administrativos, mas que trabalhadores operários com profissões fisicamente exigentes achariam as mudanças difíceis.>

"Eu paguei meus impostos toda a minha vida. Também deve haver tempo para estar com os filhos e netos", disse Jensen ao DK.>

Protestos apoiados por sindicatos contra o aumento da idade de aposentadoria ocorreram em Copenhague nas últimas semanas.>

Antes da votação de quinta-feira, Jesper Ettrup Rasmussen, presidente de uma confederação sindical dinamarquesa, disse que a proposta de aumentar a idade de aposentadoria era "completamente injusta".>

"A Dinamarca tem uma economia saudável e ainda tem a maior idade de aposentadoria da UE", disse ele.>

"Uma idade de aposentadoria mais alta significa que [as pessoas] perderão o direito a uma vida digna na terceira idade.">

Aposentadoria na Europa

As idades de aposentadoria na Europa variam. Muitos governos aumentaram a idade de aposentadoria nos últimos anos para refletir uma maior expectativa de vida e combater os déficits orçamentários.>

Na Suécia, a idade mais precoce que os indivíduos podem começar a solicitar benefícios de pensão é 63.>

A idade padrão de aposentadoria na Itália é 67 anos, embora, como no caso da Dinamarca, também esteja sujeita a ajustes com base nas estimativas da expectativa de vida e possa aumentar em 2026.>

No Reino Unido, as pessoas nascidas entre 6 de outubro de 1954 e 5 de abril de 1960 começam a receber sua pensão aos 66 anos. Mas para as pessoas nascidas após essa data, a idade de aposentadoria do Estado aumentará gradualmente.>

E na França, uma lei foi aprovada em 2023 que aumentou a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. A mudança altamente impopular gerou protestos e tumultos e teve que ser aprovada no Parlamento pelo presidente Emmanuel Macron sem votação.>

Panorama na América do Sul

Na América Latina, os sistemas previdenciários também passaram por ajustes nos últimos anos.>

Em 2019, o Brasil aprovou uma reforma que aumentou a idade de aposentadoria. Com isso, mulheres podem se aposentar com idade mínima de 62 anos e o mínimo de 15 anos de contribuição, e homens com 65 anos de idade e 20 de contribuição>

Em 2022, o Uruguai também aprovou uma reforma em seu sistema previdenciário, que aumentou progressivamente a idade de aposentadoria de 60 para 65 anos para todos os nascidos em 1977, de acordo com o site do Ministério da Economia do país sul-americano.>

Em outubro passado, foi realizado um referendo para tentar anular a mudança, mas 61% dos eleitores a apoiaram.>

65 anos é a idade máxima de aposentadoria na região, e entre os países que a preveem em sua legislação estão Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Peru e Honduras. Isto no caso dos homens.>

No entanto, Costa Rica, México e Peru também exigem isso para mulheres que buscam se aposentador>

Na Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, República Dominicana, Panamá e Nicarágua, a idade de aposentadoria varia entre 58 e 62 anos para homens e entre 55 e 60 anos para mulheres, segundo a Bloomberg.>

Em contraste, Bolívia, El Salvador e Venezuela estão entre os países onde os trabalhadores podem se aposentar mais cedo.>

As mulheres bolivianas podem se aposentar aos 50 anos, enquanto as salvadorenhas e venezuelanas podem se aposentar aos 55, segundo dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) das Nações Unidas.>

No entanto, uma das maiores preocupações da CEPAL é a precariedade dos sistemas de aposentadoria da região, que não conseguem garantir aos ex-trabalhadores pensões suficientes para cobrir suas necessidades básicas. >

Um exemplo disso é a Venezuela, onde as pensões mal equivalem a pouco mais de US$1 por mês.>

