Por dentro da mansão de Bashar Al Assad, presidente deposto da Síria

Após tomarem Damasco, os rebeldes que depuseram o regime de Bashar Al Assad na Síria invadiram e saquearam a residência oficial da presidência.
A BBC - que é a única organização de notícias ocidental com repórteres dentro da capital - registrou imagens da mansão onde morava Assad e sua família durante a invasão dos rebeldes.
Antes da queda de Damasco, o agora ex-presidente do país fugiu para a Rússia com sua família, onde deve receber asilo, segundo a mídia estatal russa.
Veja as fotos da mansão.