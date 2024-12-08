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Mundo

Por dentro da mansão de Bashar Al Assad, presidente deposto da Síria

Rebeldes invadiram o palácio presidencial após Assad fugir para a Rússia.

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 16:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

08 dez 2024 às 16:44
Imagem BBC Brasil
Pessoas caminham em frente à entrada da residência presidencial Crédito: MOHAMMED AL RIFAI/EPA-EFE/REX/Shutterstock
Após tomarem Damasco, os rebeldes que depuseram o regime de Bashar Al Assad na Síria invadiram e saquearam a residência oficial da presidência.
A BBC - que é a única organização de notícias ocidental com repórteres dentro da capital - registrou imagens da mansão onde morava Assad e sua família durante a invasão dos rebeldes.
Antes da queda de Damasco, o agora ex-presidente do país fugiu para a Rússia com sua família, onde deve receber asilo, segundo a mídia estatal russa.
Veja as fotos da mansão.
Imagem BBC Brasil
Áreas da mansão ficaram alagadas após a invasão Crédito: BBC
Imagem BBC Brasil
Rebeldes invadiram e saquearam a mansão presidencial Crédito: BBC
Imagem BBC Brasil
Jardins do palácio Crédito: MOHAMMED AL RIFAI/EPA-EFE/REX/Shutterstock
Imagem BBC Brasil
Entrada principal do palácio residencial Crédito: MOHAMMED AL RIFAI/EPA-EFE/REX/Shutterstock
Imagem BBC Brasil
Um dos salões do palácio ficou totalmente destruído Crédito: MOHAMMED AL RIFAI/EPA-EFE/REX/Shutterstock
Imagem BBC Brasil
Entrada principal do palácio residencial Crédito: MOHAMMED AL RIFAI/EPA-EFE/REX/Shutterstock
Imagem BBC Brasil
Mansão foi saqueada por rebeldes Crédito: MOHAMMED AL RIFAI/EPA-EFE/REX/Shutterstock
Imagem BBC Brasil
Entrada do palácio residencial Crédito: MOHAMMED AL RIFAI/EPA-EFE/REX/Shutterstock

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