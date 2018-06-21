Polícia prende pai e filho após briga por causa de 'Pokémon Go'

'Pokémon Go' é um jogo de realidade virtual Crédito: Pixabay

Um senhor de 71 anos de Missouri, nos Estados Unidos, e seu filho adulto estão sendo processados por agressão a um rapaz que teria lhes acusado de trapacear no Pokémon Go.

O caso aconteceu na última segunda-feira, 18, na cidade de Kirkwood. Um rapaz, acreditando ter sido trapaceado no jogo por Robert e Angelo Matteuzzi, ficou bravo e atirou uma garrafa em seu carro.

Pouco tempo depois, Robert, o pai, teria encontrado a vítima novamente e acertado seu rosto com a garrafa. Foi então que a briga entre os três teria começado.

Uma pessoa que passava pelo local gravou um vídeo da confusão. Robert Matteuzzi segurou a vítima enquanto seu filho lhe dava golpes na cabeça e no rosto várias vezes, contou Matthew Waggoner, policial, ao jornal Saint Louis Post-Dispatch.