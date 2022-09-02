Polícia encontra balas na casa de brasileiro que tentou atirar em Cristina

Brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel tentou atirar em Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, na noite desta quinta-feira (1º) Crédito: Reprodução

Horas depois do ataque a Cristina Kirchner, na noite desta quinta-feira (1º), policiais realizaram uma operação em uma das residências do brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, 35, que tentou atirar contra o rosto da vice-presidente da Argentina quando ela chegava em casa, no bairro da Recoleta, em Buenos Aires.

Segundo o jornal La Nación, Montiel morava em um apartamento alugado em San Martín, na região metropolitana da capital argentina, onde as autoridades apreenderam um notebook da marca HP e 100 balas de calibre 9 milímetros. Os projéteis estavam guardados em duas caixas e serão examinados pelos investigadores.

A arma que Montiel usou no episódio é uma pistola Bersa automática calibre 32, que tinha cinco balas no carregador e a numeração parcialmente raspada. As imagens indicam que ele teria puxado o gatilho, mas a arma falhou.

A princípio, a polícia pensou que o atirador morava no bairro La Paternal, onde fez uma operação durante a madrugada desta sexta-feira (2). De acordo com a imprensa argentina, um inquilino de Montiel disse que desconhecia as opiniões e os movimentos do agressor.

"Eu o tomava como um menino normal, do bairro, tranquilo. Eu nunca soube que ele estava armado. Ele só veio buscar o dinheiro, conversamos por dois minutos e ele foi embora. Não tínhamos amizade. Estamos mostrando a cara aqui para não ficarmos presos a esse homem", disse ao jornal TN.

As autoridades só chegaram ao endereço correto após um homem se apresentar à delegacia como o responsável por alugar uma casa no bairro de San Martín ao brasileiro há aproximadamente oito meses. Em depoimento, o dono do imóvel disse ter reconhecido Montiel pela televisão e informado que nunca teve problemas com o brasileiro. Também disse que o homem é dono de três veículos que usa como táxis em Buenos Aires.

Fernando Andrés Sabag Montiel foi preso na noite de quinta, logo após tentar disparar contra o rosto da vice-presidente da Argentina. Imagens mostram Cristina sendo saudada por uma multidão de apoiadores ao sair do carro quando ele se aproxima a cerca de 1 metro dela com uma pistola. Segundo a imprensa argentina, o brasileiro estava com touca e máscara, e teria saído correndo depois de tentar atirar, mas foi seguido por cinco pessoas, permitindo aos agentes o identificarem.

Montiel será transferido para o Tribunal de Comodoro Py pela manhã, onde prestará depoimento à juíza do caso. Em conversa por telefone com a magistrada, o presidente argentino, Alberto Fernández pediu que a vida do acusado seja preservada a fim de esclarecer rapidamente as responsabilidades e os fatos.

O ministro da Segurança, Aníbal Fernández, informou que cabe agora à polícia proceder com a investigação para avaliar "a capacidade e disposição que essa pessoa tinha". Segundo o La Nación, um perfil nas redes sociais atribuído a ele, sob o nome Fernando Salim Montiel, seguia diversas páginas ligadas a grupos radicais e discurso de ódio.