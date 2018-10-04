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Após desastres naturais

Polícia da Indonésia prende 92 pessoas por saques em regiões devastadas

Autoridades haviam permitido que moradores pegassem apenas comida e que os comerciantes serão compensados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 12:21

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 12:21

Terremoto e tsunami na Indonésia Crédito: Reprodução/YouTube
A polícia da Indonésia disse nesta quinta-feira, 4, que 92 pessoas foram presas por saques de mercadorias em áreas devastadas pelo terremoto seguido de tsunami na Província de Célebes Central, na Ilha de Célebes.
O general da polícia nacional, Dedi Prasetyo, disse que haverá aumento na segurança para garantir o cumprimento da lei e da ordem em Palu, uma das cidades mais devastadas pelos desastres.
> Vulcão entra em erupção na Indonésia após terremoto e tsunami
Uma emissora de televisão local informou que os 92 detidos foram pegos com produtos como óleo de motor, pneus, telhas de cerâmica e equipamentos agrícolas. Todos são de Palu e de distritos próximos destruídos pelos acontecimentos de sexta-feira.
A ajuda enviada tem demorado para alcançar os sobreviventes, levando moradores desesperados a invadir lojas para pegar alimentos. As autoridades afirmaram que eles poderiam pegar apenas comida e que os comerciantes serão compensados mais tarde.
Prasetyo ressaltou que o presidente da Indonésia, Joko Widodo, encorajou o retorno das atividades econômicas, mas que os estabelecimentos não podem fazê-lo sem segurança.
> indonésia sofre com dificuldades de resgate e erupção de vulcão
O Exército indonésio enviou diversos soldados para a frente de mercados, caixas automáticos, postos de gasolina e aeroportos, enquanto as autoridades trabalham para coordenar a distribuição de assistência à região, onde mais de 70 mil pessoas ficaram desabrigadas.
A agência de desastres do país disse que o número de mortos no terremoto e no tsunami subiram para 1.424. O valor foi atualizado pelo porta-voz do órgão, Sutopo Purwo Nugroho, durante uma entrevista coletiva realizada em Jacarta, capital do país. Ele acredita que outras vítimas ainda estão sob a lama e os detritos deixados pelos desastres.

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