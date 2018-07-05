Pássaro pega fogo ao encostar em fio elétrico e ateia fogo em campo

Pássaro acabou ateando fogo em uma grande área de terra após encostar em fio elétrico Crédito: Pixabay

A Polícia informou que um pássaro que estava pegando fogo caiu de um fio elétrico e acabou ateando fogo em um campo no noroeste da Alemanha, que já estava prejudicado pelo tempo seco, queimando cerca de sete hectares de terra.

A Polícia da cidade litorânea de Rostock, que fica próxima ao Oceano Báltico, falou que testemunhas alegaram que o pássaro causou um curto circuito no sistema de energia e caiu no chão em chamas.