Pássaro pega fogo ao encostar em fio elétrico e ateia fogo em campo

A Polícia informou que um pássaro que estava pegando fogo caiu de um fio elétrico e acabou ateando fogo em um campo no noroeste da Alemanha, que já estava prejudicado pelo tempo seco, queimando cerca de sete hectares de terra.
A Polícia da cidade litorânea de Rostock, que fica próxima ao Oceano Báltico, falou que testemunhas alegaram que o pássaro causou um curto circuito no sistema de energia e caiu no chão em chamas.
O campo vizinho então pegou fogo, e mais de 50 bombeiros foram chamados ao local para apagar as chamas na noite da última terça-feira, 3. Fazendeiros da região já estavam reclamando dos efeitos da falta de chuva, que já dura mais de dois meses.