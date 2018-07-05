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Curto circuito

Pássaro pega fogo ao encostar em fio elétrico e ateia fogo em campo

A ave causou a queimada de cerca de 7 hectares de terra na Alemanha

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 15:47
Pássaro acabou ateando fogo em uma grande área de terra após encostar em fio elétrico Crédito: Pixabay
A Polícia informou que um pássaro que estava pegando fogo caiu de um fio elétrico e acabou ateando fogo em um campo no noroeste da Alemanha, que já estava prejudicado pelo tempo seco, queimando cerca de sete hectares de terra.
A Polícia da cidade litorânea de Rostock, que fica próxima ao Oceano Báltico, falou que testemunhas alegaram que o pássaro causou um curto circuito no sistema de energia e caiu no chão em chamas.
O campo vizinho então pegou fogo, e mais de 50 bombeiros foram chamados ao local para apagar as chamas na noite da última terça-feira, 3. Fazendeiros da região já estavam reclamando dos efeitos da falta de chuva, que já dura mais de dois meses.

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